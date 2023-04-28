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Верес - Львов: смотреть онлайн матч чемпионата Украины

Премьер-лига
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Прямая трансляция матча Верес – Львов, 23-й тур УПЛ, 28 апреля 2023

Верес - Львов: смотреть онлайн матч чемпионата Украины

фото - УПЛ

Новина українською

Вашему вниманию прямая видео трансляция матча Верес – Львов, которые встречаются в 23-м туре Украинской Премьер-лиги. Это будет поединок команд, борющихся за выживание. Обе не побеждали очень давно (ровенчане еще с ноября), поэтому противостояние с прямым конкурентом – это шанс улучшить турнирное положение и наконец сбросить бремя ответственности за отсутствие результата. Начало матча – в 13:00.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур

28 апреля. Ровно. Стадион "Авангард"

"Верес" - "Львов"

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В статье: ФК Львов Верес (Ровно) смотреть футбол онлайн
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