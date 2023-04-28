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Дебют Шовковского. Динамо и Металлист назвали стартовые составы
Игра начнется в 13:00
Фото: ФК Динамо Київ
В пятницу, 28 апреля состоится матч 23-го тура УПЛ между "Металлистом" и "Динамо". У руля столичной команды в качестве и.о главного тренера дебютирует Александр Шовковский. Шовковский заменяет Мирчу Луческу, пока румынский специалист находится на больничном.
Обе команды определились со стартовыми составами:
"Металлист": Ермолов, Романюк, Пати, Порох, Коррал, Картушов, Ралюченко, Чайковский, Панасенко, Демченко, Прядун.
Запасные: Шумилов, Костик, Багачанский, Шамич, Чидомере, Самуэль, Рязанцев, Наумец, Бойчук, Синчук, Николишин.
"Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Сидорчук, Ванат, Андриевский, Тымчик, Дячук, Буяльский, Сирота, Бенито, Волошин.
Запасные: Попов, Шепелев, Пэррис, Рамирес, Гармаш, Малыш, Диалло, Царенко, Дубинчак, Рамадани, Моргун.
Поединок начнется в 13:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн-поединка.
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