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Колос – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура УПЛ
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Шахтер
Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги между "Колосом" из Ковалевки и донецким "Шахтером".
Лидер первенства принимает шестой коллектив турнирной таблицы. Команде Йовичевича нельзя терять зачетные пункты, ведь СК "Днепр-1" будет стараться поджать "горняков" в борьбе за золотые медали УПЛ. Возьмет ли "Шахтер" три очка? Смогут ли выстоять хозяева? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 28 апреля – в 14:50 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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