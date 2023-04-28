Колос – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура УПЛ

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги между "Колосом" из Ковалевки и донецким "Шахтером".

Лидер первенства принимает шестой коллектив турнирной таблицы. Команде Йовичевича нельзя терять зачетные пункты, ведь СК "Днепр-1" будет стараться поджать "горняков" в борьбе за золотые медали УПЛ. Возьмет ли "Шахтер" три очка? Смогут ли выстоять хозяева? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 28 апреля – в 14:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский