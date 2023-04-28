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Шахтер сыграет с Ингульцом вечером. УПЛ утвердила график матчей 26-го тура
Тур разделен на три дня
shakhtar.com
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 26-го тура сезона-2022/23.
26-й ТУР
13 мая (суббота)
Динамо — Черноморец 14:00
Ингулец — Шахтер 17:00
14 мая (воскресенье)
Львов — Ворскла 13:00
Металлист — Заря 13:00
Верес — Металлист 1925 14:00
Кривбасс — Рух 15:00
15 мая (понедельник)
Минай — Днепр-1 13:00
Колос — Александрия 15:00
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Источник:УПЛ
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