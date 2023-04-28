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Шахтер сыграет с Ингульцом вечером. УПЛ утвердила график матчей 26-го тура

Премьер-лига
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Тур разделен на три дня

Шахтер сыграет с Ингульцом вечером. УПЛ утвердила график матчей 26-го тура

shakhtar.com

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 26-го тура сезона-2022/23.

26-й ТУР

13 мая (суббота)

Динамо — Черноморец 14:00

Ингулец — Шахтер 17:00

14 мая (воскресенье)

Львов — Ворскла 13:00

Металлист — Заря 13:00

Верес — Металлист 1925 14:00

Кривбасс — Рух 15:00

15 мая (понедельник)

Минай — Днепр-1 13:00

Колос — Александрия 15:00

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УПЛ

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