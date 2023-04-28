Кривбасс - Александрия: где и когда смотреть матч УПЛ

"Александрия" уходила на зимнюю паузу в качестве команды, которая имеет отличные шансы удержать пятую строчку, а при должных результатах, запрыгнуть еще выше. Однако последняя нестабильность и миролюбивость (восемь ничьих в девяти последних встречах) ставят под угрозу еврокубковые амбиции "горожан".

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У "Кривбасса" совсем другая история. Коллектив Вернидуба ужасно начал, однако после сумел найти себя, укрепившись в середине таблицы. Да, до еврокубков далековато, однако в случае воскресной победы, и на пятую позицию замахнуться можно будет.

Смотрите матч 23-го тура УПЛ в субботу, 29-го апреля. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на канале "Setanta Sports", а также на ОТТ-платформе "Setanta Sports" и Youtube-канале "Setanta Sports".

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Кривбас - Олександрія Смотреть трансляцию