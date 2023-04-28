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Швед выйдет в старте Шахтера на матч против Колоса
Зубков начнет игру на скамье запасных
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В пятницу, 28 апреля "Колос" на своем стадионе примет "Шахтер" в рамках 23-го тура чемпионата Украины. Наставники обеих команд уже выбрали стартовые составы на эту игру.
"Колос": Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко, Милько, Богданов, Ориховский, Болбат, Ильин, Лысенко.
Запасные: Маханьков, Новак, Золотов, Зозуля А, Емец, Криворучко, Велетень, Гусол, Исаенко, Попов К.
"Шахтер": Трубин, Л. Траоре, Бондарь, Степаненко, Судаков, Швед, Гочолеишвили, Михайличенко, Джурасек, Бондаренко, Матвиенко.
Запасные: Шевченко, Пятов, Тотовицкий, Зубков, Сикан, Келси, Топалов, Конопля, Очеретько, Назарина, Ракицкий, Борячук.
Встреча начнётся в 15:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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