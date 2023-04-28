  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Швед выйдет в старте Шахтера на матч против Колоса
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Швед выйдет в старте Шахтера на матч против Колоса

Премьер-лига
(2 голосов)

Зубков начнет игру на скамье запасных

Швед выйдет в старте Шахтера на матч против Колоса

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

В пятницу, 28 апреля "Колос" на своем стадионе примет "Шахтер" в рамках 23-го тура чемпионата Украины. Наставники обеих команд уже выбрали стартовые составы на эту игру.

"Колос": Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко, Милько, Богданов, Ориховский, Болбат, Ильин, Лысенко.

Запасные: Маханьков, Новак, Золотов, Зозуля А, Емец, Криворучко, Велетень, Гусол, Исаенко, Попов К.

"Шахтер": Трубин, Л. Траоре, Бондарь, Степаненко, Судаков, Швед, Гочолеишвили, Михайличенко, Джурасек, Бондаренко, Матвиенко.

Запасные: Шевченко, Пятов, Тотовицкий, Зубков, Сикан, Келси, Топалов, Конопля, Очеретько, Назарина, Ракицкий, Борячук.

Встреча начнётся в 15:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
Шовковский: В игре все было прекрасно. Понимали, за счет чего будет действовать Металлист
yellow-arrow
Колос – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура УПЛ
yellow-arrow
На матче Металлист - Динамо был ажиотаж на вип-секторе трибун. Пропускали даже детей
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде