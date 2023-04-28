УПЛ. Металлист - Динамо 1:3. СаШо начинает и побеждает

Когда-то матчи между "Металлистом" и "Динамо" были максимально принципиальными. Страстными. Горячими. Но времена изменились. Теперь есть даже вопросы к идентичности одной из сторон этого противостояния. Но это тема не для сегодняшнего разговора. Сегодня все банально: обеим командам очень нужны были очки. "Металлисту" – для борьбы за выживание, "Динамо" – для погони за "Днепром-1" и "Зарей" (и "Шахтером"?).

Дополнительную пикантность добавлял тот факт, что впервые киевлянами с позиции исполняющего обязанности руководил Александр Шовковский. Это не значит, что Луческу мы уже не увидим у руля "Динамо", но вопроса не могли не возникать. А если СаШо зажжет? А если решит все (или большинство) проблем "Динамо"? Надо смотреть.

Рубить с плеча относительно стартового состава Шовковский не стал. Но и выбор был не слишком велик. Бущан, Лонвейк, Попов, Шапаренко, Караваев не готовы, поэтому вышел тот же состав, что и неделю назад против "Шахтера". Без единого изменения.

Против "горняков" эти футболисты сыграли достойно, против "Металлиста" не сказать, что доминировали безальтернативно. Правильнее будет заметить, что владели инициативой. Но "Металлист" огрызался. Например, в первом тайме могли забить Прядун после выхода тет-а-тет с Нещеретом, Демченко после удара со штрафного. Но "Динамо" создало больше.

"Динамо" могло забить усилиями Андриевского, когда мяч после его удара "облизал" каркас ворот. Не менее близки к успеху были Бенито, бивший с острого угла, Буяльский, вышедший сам на сам и элегантно перекидавший Ермолова, не попав, однако, в рамку. Еще в одном моменте Буяльский падал в штрафной площади с претензиями на пенальти, но Игорь Пасхал правильно расценил эпизод.

Игра была не фонтанирующей остротой, но вполне можно говорить о наработке на гол. Вероятно, даже с обеих сторон. Поэтому на второй тайм основной вопрос заключался в реализации. Кто сможет ее улучшить?

Сначала никто. В начале второй 45-минутки команды обменялись нерезультативными атаками, а затем жизнь "Металлиста" усложнилась. Вышедший на замену Кабаев разгонял перспективный выпад "Динамо", Романюк его сбил перед самой линией штрафной площадки и получил прямую красную карточку. Хорошо для харьковчан, что не пенальти. И хорошо, что со штрафного Андриевский пробил не так, как против "Шахтера".

Какие могут быть у украинских команд проблемы при игре в большинстве ярко показал "Колос" в предыдущем туре, когда практически тайм не мог ничего сделать против обескровленной "Зари". Но ведь "Динамо" позиционирует себя выше "серой массы" УПЛ. Хотя сначала после красной карточки тоже было сложно. Разыграть большинство не удавалось.

Но атаки накатывались исправно. Андриевский, Бенито, Вивчаренко… однако выстрелил тот, от кого ждали в последнюю очередь. Длинную, затяжную, размашистую атак удачным ударом в "девятку" увенчал Сирота. Дальше уже было полегче. Дальше просто сели на ворота и попытались закрыть вопрос о победителе. Кабаев не забил, потому что Коррал вынес с линии, но Ванат вторым темпом реализовал шанс.

Эти вопросы реально были бы закрыты, если бы не подарок Попова, который только что вышел на поле. Вышел и ошибся, подарив мяч, Картушову, а тот выкатил на пустые Прядуну. А если бы позже Порох забил со штрафного (Нещерет выполнил сейв)? Был бы фейл еще тот.

А так обошлось просто нервами и голом в дополнительное время (Вивчаренко после паса Буяльского). "Динамо" взяло три очка, но не показало того уровня футбола, который позволил бы говорить о выздоровлении.

Фото - Александр Приходько

УПЛ. 23-й тур. 28.04.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Игорь Пасхал

"Металлист" - "Динамо" 1:3

Голы: Александр Сирота 70, Владислав Ванат 75, Константин Вивчаренко 90+1

"Металлист": Даниил Ермолов, Пати Алондо, Игорь Чайковский (Богдан Бойчук 46, Владислав Наумец 71), Андрей Ралюченко, Сергей Панасенко (Максим Багачанский 61), Максим Прядун, Егор Картушов, Егор Демченко, Богдан Порох, Роберто Коррал, Юрий Романюк

"Динамо": Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Сергей Сидорчук, Владислав Ванат (Эрик Рамирес 78), Александр Андриевский, Александр Тымчик, Максим Дячук, Виталий Буяльский, Александр Сирота (Денис Попов 78), Олабиран Блессинг Муива (Бенито) (Самба Диалло 78), Назар Волошин (Владислав Кабаев 46)

Предупреждения: Максим Прядун 34, Роберто Коррал 45+2, Егор Демченко 86 - Константин Вивчаренко 47, Эрик Рамирес 82

Удаление: Юрий Романюк 49