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УПЛ. Металлист - Динамо 1:3. СаШо начинает и побеждает

Премьер-лига
(2 голосов)

Не самая легкая победа фаворита

УПЛ. Металлист - Динамо 1:3. СаШо начинает и побеждает

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Когда-то матчи между "Металлистом" и "Динамо" были максимально принципиальными. Страстными. Горячими. Но времена изменились. Теперь есть даже вопросы к идентичности одной из сторон этого противостояния. Но это тема не для сегодняшнего разговора. Сегодня все банально: обеим командам очень нужны были очки. "Металлисту" – для борьбы за выживание, "Динамо" – для погони за "Днепром-1" и "Зарей" (и "Шахтером"?).

Дополнительную пикантность добавлял тот факт, что впервые киевлянами с позиции исполняющего обязанности руководил Александр Шовковский. Это не значит, что Луческу мы уже не увидим у руля "Динамо", но вопроса не могли не возникать. А если СаШо зажжет? А если решит все (или большинство) проблем "Динамо"? Надо смотреть.

УПЛ. Металлист - Динамо 1:3. СаШо начинает и побеждает - изображение 1

Рубить с плеча относительно стартового состава Шовковский не стал. Но и выбор был не слишком велик. Бущан, Лонвейк, Попов, Шапаренко, Караваев не готовы, поэтому вышел тот же состав, что и неделю назад против "Шахтера". Без единого изменения.

Против "горняков" эти футболисты сыграли достойно, против "Металлиста" не сказать, что доминировали безальтернативно. Правильнее будет заметить, что владели инициативой. Но "Металлист" огрызался. Например, в первом тайме могли забить Прядун после выхода тет-а-тет с Нещеретом, Демченко после удара со штрафного. Но "Динамо" создало больше.

УПЛ. Металлист - Динамо 1:3. СаШо начинает и побеждает - изображение 2

"Динамо" могло забить усилиями Андриевского, когда мяч после его удара "облизал" каркас ворот. Не менее близки к успеху были Бенито, бивший с острого угла, Буяльский, вышедший сам на сам и элегантно перекидавший Ермолова, не попав, однако, в рамку. Еще в одном моменте Буяльский падал в штрафной площади с претензиями на пенальти, но Игорь Пасхал правильно расценил эпизод.

Игра была не фонтанирующей остротой, но вполне можно говорить о наработке на гол. Вероятно, даже с обеих сторон. Поэтому на второй тайм основной вопрос заключался в реализации. Кто сможет ее улучшить?

УПЛ. Металлист - Динамо 1:3. СаШо начинает и побеждает - изображение 3

Сначала никто. В начале второй 45-минутки команды обменялись нерезультативными атаками, а затем жизнь "Металлиста" усложнилась. Вышедший на замену Кабаев разгонял перспективный выпад "Динамо", Романюк его сбил перед самой линией штрафной площадки и получил прямую красную карточку. Хорошо для харьковчан, что не пенальти. И хорошо, что со штрафного Андриевский пробил не так, как против "Шахтера".

Какие могут быть у украинских команд проблемы при игре в большинстве ярко показал "Колос" в предыдущем туре, когда практически тайм не мог ничего сделать против обескровленной "Зари". Но ведь "Динамо" позиционирует себя выше "серой массы" УПЛ. Хотя сначала после красной карточки тоже было сложно. Разыграть большинство не удавалось.

Но атаки накатывались исправно. Андриевский, Бенито, Вивчаренко… однако выстрелил тот, от кого ждали в последнюю очередь. Длинную, затяжную, размашистую атак удачным ударом в "девятку" увенчал Сирота. Дальше уже было полегче. Дальше просто сели на ворота и попытались закрыть вопрос о победителе. Кабаев не забил, потому что Коррал вынес с линии, но Ванат вторым темпом реализовал шанс.

УПЛ. Металлист - Динамо 1:3. СаШо начинает и побеждает - изображение 4

Эти вопросы реально были бы закрыты, если бы не подарок Попова, который только что вышел на поле. Вышел и ошибся, подарив мяч, Картушову, а тот выкатил на пустые Прядуну. А если бы позже Порох забил со штрафного (Нещерет выполнил сейв)? Был бы фейл еще тот.

А так обошлось просто нервами и голом в дополнительное время (Вивчаренко после паса Буяльского). "Динамо" взяло три очка, но не показало того уровня футбола, который позволил бы говорить о выздоровлении.

УПЛ. Металлист - Динамо 1:3. СаШо начинает и побеждает - изображение 5

Фото - Александр Приходько

УПЛ. 23-й тур. 28.04.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле - Игорь Пасхал
"Металлист" - "Динамо" 1:3
Голы: Александр Сирота 70, Владислав Ванат 75, Константин Вивчаренко 90+1

"Металлист": Даниил Ермолов, Пати Алондо, Игорь Чайковский (Богдан Бойчук 46, Владислав Наумец 71), Андрей Ралюченко, Сергей Панасенко (Максим Багачанский 61), Максим Прядун, Егор Картушов, Егор Демченко, Богдан Порох, Роберто Коррал, Юрий Романюк

"Динамо": Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Сергей Сидорчук, Владислав Ванат (Эрик Рамирес 78), Александр Андриевский, Александр Тымчик, Максим Дячук, Виталий Буяльский, Александр Сирота (Денис Попов 78), Олабиран Блессинг Муива (Бенито) (Самба Диалло 78), Назар Волошин (Владислав Кабаев 46)

Предупреждения: Максим Прядун 34, Роберто Коррал 45+2, Егор Демченко 86 - Константин Вивчаренко 47, Эрик Рамирес 82
Удаление: Юрий Романюк 49

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В статье: Динамо (Киев) Металлист (Харьков)
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Комментарии (15)
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miruk 81 (львів)
28.04.2023 в 15:52
Чи рахуємо тільки забиті Динамо?
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
28.04.2023 в 15:59
Гол забив нещасний випадок з Поповим, який вибрав неправильні бутси для гри. Було видно, що поле слизьке, бо такі падіння були у багатьох гравців Динамо. У футболі важливо все, в тому числі і правильний вибір взуття залежно від стану поля.
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0
0
miruk 81 (львів)
28.04.2023 в 15:51
А хто з Металіста забив нетреба писати?
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0
0
дедушка (Сумы)
28.04.2023 в 15:38
Надо посмотреть с более серьёзным соперником,а потом делать выводы.Вот после Полтавы и увидим есть ли выздоровление.
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0
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
28.04.2023 в 15:26
Формально пенальті БУВ, бо захисник "зіграв" не в м'яч, а в ногу Буяльському... Але ці падіння після звичайного контакту вже ДІСТАЛИ! До речі Коррал у своєму карному теж гучно горланив, коли здається Рамірес занадто близько поставив ногу і Пасхал тоді свиснув... Виглядає, що наразі гравці краще всього володіють фінтом правдоподібно ОБМАХЛЮЙ СУДДЮ - ВПАДИ після будь-якого КОНТАКТУ... І це у контактному виді спорту А так команда з першої п'ятірки з деякими проблемами виграла у команді останньої п'ятірки. Причому більшість проблем гравці Динамо створили собі самі! То затягнуть з ударом, пасом, то взагалі гепнуться на рівному місті. Проте +3 здобули.
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0
0
vgolovan (полтава)
28.04.2023 в 15:13
дорогой мой симьенчик палким и гарячым может быть любовь а футбол здесь при чем
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+1
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
28.04.2023 в 15:12
Динамо має клас, йому не треба одужувати, а ось Семйону треба одужувати від антидинамівського хейтерства, від своєї затятої динамофобії. Щодо гри, то проглядаються перші гарні ознаки цілісної гри нового формату Динамо, плоди важкої роботи, проведеної протягом року - інтеграції нового покоління в командну гру. Динамо на правильному шляху, що веде до нового успішного етапу в історії Динамо.
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+2
-1
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
28.04.2023 в 15:02
Заслужена перемога Динамо.
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+4
-1
tolina-ystas (Краматорск)
28.04.2023 в 15:02
Футбол показанный командами какой то ущербный.Защита Металлиста такова,что забивать ей меньше 5 штук нельзя.Однако нападение киевлян может не настолько безнадёжно но ........
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+2
-3
Скачков Леонід (Рівне)
28.04.2023 в 15:02
З таким рівнем гри, для Динамо абсолютно нічого не світить.Склад-суцільні валянки.Уявіть,якби вони сьогодні грали не з Металістом,а з Мансіті.Уявили?Отож! Толку не буде,поки Суркіс не продасть клуб якомусь грошовитому мішку,а той повністю замінить склад якісними футболістами.
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0
-3
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
28.04.2023 в 15:04
Свої грошові мішки вже мають клуби, а іноземець під час війни купляти не буде.
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+2
-1
vlotko (Броди)
28.04.2023 в 15:06
Мрійник-утопіст. Який "грошовий мішок" піде на таку аферу в теперішній час.
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+1
-1
Скачков Леонід (Рівне)
28.04.2023 в 15:35
Не змінять склад і значно його не підсилять,значить будуть сосать в УПЛ.А за єврокубки можна буде забути.
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+1
-1
Alex-696 (Немирів)
28.04.2023 в 14:58
Жажа, ти де?)))
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+1
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
28.04.2023 в 15:02
У розкішниці. Щоправда значення цього слова те чудо не знає.
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+2
0

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