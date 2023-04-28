На матче Металлист - Динамо был ажиотаж на вип-секторе трибун. Пропускали даже детей

На матче 23-го тура УПЛ "Металлист" – "Динамо" в Ужгороде возник ажиотаж среди желающих посмотреть игру из вип-ложи стадиона. Как узнали журналисты UA-Футбол, организаторы и ответственные за стадион люди получили множество звонков с "бронированием" мест.

При этом на трибуну проходили среди прочего и дети, хотя даже совершеннолетним зрителям вход на стадион в период военного положения запрещен.

Отметим, что в этом сезоне "Металлист" уже платил штраф за то, что на трибунах во время запрета зрителям посещать футбол были люди. Сумма штрафа составила около 20-ти тысяч гривен.

UA-Футбол ранее уже сообщал о том, как именно на домашнем матче "Металлиста" пытались "бороться" с нелегитимным пребыванием зрителей на трибуне. Факт хотели замолчать, стараясь избежать попадания кадров со зрителями в объективы видео- и фотокамер.

Добавим, что ажиотаж был обусловлен приездом киевского "Динамо".