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На матче Металлист - Динамо был ажиотаж на вип-секторе трибун. Пропускали даже детей

Премьер-лига
(1 голосов)

При том, что вход на стадион запрещен для зрителей

На матче Металлист - Динамо был ажиотаж на вип-секторе трибун. Пропускали даже детей

Фото - UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

На матче 23-го тура УПЛ "Металлист" – "Динамо" в Ужгороде возник ажиотаж среди желающих посмотреть игру из вип-ложи стадиона. Как узнали журналисты UA-Футбол, организаторы и ответственные за стадион люди получили множество звонков с "бронированием" мест.

При этом на трибуну проходили среди прочего и дети, хотя даже совершеннолетним зрителям вход на стадион в период военного положения запрещен.

На матче Металлист - Динамо был ажиотаж на вип-секторе трибун. Пропускали даже детей - изображение 1

На матче Металлист - Динамо был ажиотаж на вип-секторе трибун. Пропускали даже детей - изображение 2

Отметим, что в этом сезоне "Металлист" уже платил штраф за то, что на трибунах во время запрета зрителям посещать футбол были люди. Сумма штрафа составила около 20-ти тысяч гривен.

UA-Футбол ранее уже сообщал о том, как именно на домашнем матче "Металлиста" пытались "бороться" с нелегитимным пребыванием зрителей на трибуне. Факт хотели замолчать, стараясь избежать попадания кадров со зрителями в объективы видео- и фотокамер.

Добавим, что ажиотаж был обусловлен приездом киевского "Динамо".

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В статье: Динамо (Киев) Металлист (Харьков)
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