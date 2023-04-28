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В Динамо рассказали о травме хавбека и сроках его восстановления

Премьер-лига
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Восстановление игрока идет по графику

В Динамо рассказали о травме хавбека и сроках его восстановления

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Джастин Лонвейк более недели назад получил небольшое повреждение и находился вне тренировочного процесса в течение последних десяти дней, сообщает клубная пресс-служба.

Его восстановление идет по графику, Джастин занимается по индивидуальной программе. Врачи рассчитывают, что в понедельник он присоединится к общей группе и сможет работать без ограничений наравне со всеми.

Напомним, из-за повреждения Лонвейк пропустил прошлый поединок чемпионата Украины против донецкого "Шахтера" (1:1).

В общем, в нынешнем сезоне динамовец провел 16 матчей в Премьер-лиге Украины и отметился одним забитым мячом.

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В статье: Динамо (Киев) Джастин Лонвейк
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Источник:
fcdynamo.com

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