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В Динамо рассказали о травме хавбека и сроках его восстановления
Восстановление игрока идет по графику
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "Динамо" Джастин Лонвейк более недели назад получил небольшое повреждение и находился вне тренировочного процесса в течение последних десяти дней, сообщает клубная пресс-служба.
Его восстановление идет по графику, Джастин занимается по индивидуальной программе. Врачи рассчитывают, что в понедельник он присоединится к общей группе и сможет работать без ограничений наравне со всеми.
Напомним, из-за повреждения Лонвейк пропустил прошлый поединок чемпионата Украины против донецкого "Шахтера" (1:1).
В общем, в нынешнем сезоне динамовец провел 16 матчей в Премьер-лиге Украины и отметился одним забитым мячом.
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