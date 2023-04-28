В Динамо рассказали о травме хавбека и сроках его восстановления

Полузащитник "Динамо" Джастин Лонвейк более недели назад получил небольшое повреждение и находился вне тренировочного процесса в течение последних десяти дней, сообщает клубная пресс-служба.

Его восстановление идет по графику, Джастин занимается по индивидуальной программе. Врачи рассчитывают, что в понедельник он присоединится к общей группе и сможет работать без ограничений наравне со всеми.

Напомним, из-за повреждения Лонвейк пропустил прошлый поединок чемпионата Украины против донецкого "Шахтера" (1:1).

В общем, в нынешнем сезоне динамовец провел 16 матчей в Премьер-лиге Украины и отметился одним забитым мячом.