Верес - Львов 3:2. Обновленный Авангард дождался первой победы своей команды

Невероятно, но факт – "Верес" до сих пор не выигрывал на собственном стадионе после его реконструкции. Но это полбеды – ровенчане вообще забыли, как это побеждать. В последний раз такое с ними случалось еще в начале ноября. Матч со "Львовом" – главным аутсайдером высшего дивизиона – казался идеальной возможностью прервать негативные серии.

Для этого Юрий Вирт выставил следующий состав: Ющишин снова закрывал ворота, вместо Пасича на фланге обороны вышел Гагун, на противоположном краю Вовченко, в центре пара Хондак – Курко, Клец и Кучеров были основой полузащиты, тогда как атакующая тройка – братья Шараи и Близниченко, на острие в этот раз вышел Михаил Шестаков.

Анатолий Бессмертный перекроил линию обороны по сравнению с матчем против "Металлиста 1925". Рыбку в воротах заменил Юрчук, в обороне не было Кузыка, Сасовского и Дитятьева, линию справа налево сформировали Грисьо, Игорь Фернандес, Роман Никитюк и опытный Симинин. Алибеков связывал защиту с центральным звеном, в котором играли Богунов, Беляев, Мильченко и Мишенко. На острие вместо Бугая вышел Свржняк, до этого больше игравший из глубины поля.

Пожалуй, лучше отбросить размышления о качестве футбола в исполнении обеих команд и сосредоточиться на увлекательном сценарии и драматургии. Уже на четвертой минуте счет был открыт – просто заброс от Симинина в штрафную хозяев, Мишенко поборолся с защитником и сбросил в центр, куда набежал Свржняк и пробил в угол. Однако быстрый гол не выбил ровенцев из колеи – уже на 13-й они восстановили равновесие. Подача с фланга, Симинин выбивает со штрафной, но точно на Кучерова, который вторым касанием пробивает мощно слета – мяч влетает под перекладину над рукой Юрчука.

Удар был классный, но вопросы к голкиперу все же были. Очевидно, он толком не вошел в игру, ведь через пять минут Юрчук пропустил нелепый гол от Близниченко, пробившего издалека и фактически по центру. Да, мяч ударился о газон, опорная нога поехала у кипера, но это все оправдание. 2:1 в пользу "Вереса".

Минут на десять игра затихает, пока ее не взбодрил удар Мишенко из-за пределов штрафной в угол – Ющишин справился. А потом уже и Юрчук наконец-то доказал, что он присутствует в рамке ворот "Львова" - вратарь спас свою команду после удара Влада Шарая с угла вратарской после красивой комбинации с участием Шестакова и брата Станислава. Следующий ход – за "Львовом". Богунов, имевший ощутимое преимущество в скорости над своим визави, ворвался в штрафную и на входе пробил в ближнюю девятку – только поперечина. Впрочем, "Львов" сумел отыграться до перерыва – очень красивую комбинацию разыграли Свржняк и Беляев. Алибеков перехватил мяч перед собственным штрафным и отдал пас вперед, хорват запустил на фланг, а оттуда Беляев вырезает идеальный пас в штрафную между защитником и голкипером. Как раз в ту зону, куда успевает добежать Свржняк – хорват бьет мимо Ющишина.

Представьте настроение болельщиков, когда уже на четвертой минуте второго тайма "Верес" повторно выходит вперед. Идет подача с фланга, Клец бьет головой, но попадает в Симинина, мяч отлетает в направлении Шестакова, а тот в свою очередь ныряет как Робин Ван Перси и наносит удар под перекладину! 3:2 на 49-й минуте казалось, что мы можем стать свидетелями недавней феерии в матче "Вереса" с "Металлистом".

Впрочем, на этом лимит забитых мячей иссяк, хотя команды и продолжили баловать опасными моментами. В частности, Юрчук спасал, когда из угла вратарского бил Дахновский, или когда снимал мяч с ноги Шарая. Еще несколько раз ровенчане били мимо целей. У "Львова" опасные моменты были, но без попадания в рамку – вышедший на замену Беляев и Эсеола не попали с выгодных позиций.

В последние минут десять "Верес" полностью сосредоточился на том, чтобы защитить свое преимущество. Хозяева не стеснялись тянуть время и всеми силами пытались разрушить потуги "Львова". И едва за это не поплатились на 90-й, когда Ющишин врезался в Бугая, мяч отскочил к Эсеоле и тот бил сходу, но попал во вратаря, который уже находился на газоне. В следующей атаке Беляев неплохо стрелял с 20-ти метров, но кипер "Вереса" вытащил мяч из-под стойки. "Львов" пошел на штурм и пропустил на последних секундах контратаку, которую должен был завершить голом Шарай, однако Юрчук отразил.

В конце концов, "Верес" таки дотерпел до победы – столь долгожданной для Ровно. Команда Вирта ситуативно выходит из зоны переходных поединков, тогда как "Львов" все больше выглядит обреченным в своей борьбе за выживание.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур

28 апреля. Ровно. Стадион "Авангард"

"Верес" - "Львов" 3:2

Голы: Кучеров 13, Близниченко 18, Шестаков 49 – Свржняк 4, Свржняк 45

"Верес": Ющишин – Гагун, Хондак (Дахновский 46), Курко, Вовченко – Кучеров (Тишининов 79), Клец (Лебеденко 59) – Близниченко, С. Шарай, В. Шарай – Шестаков (Гайдучик 68)

Тренер: Юрий Вирт

«Львов»: Юрчук – Грисьо, Никитюк (Дитятьев 62), Фернандес, Симинин – Алибеков – Богунов (Кузык 59), Мыльченко, Беляев, Мышенко (Эсеола 59) – Свржняк (Бугай 62)

Тренер: Анатолий Бессмертный

Арбитр: Дмитрий Панчишин

Предупреждения: Никитюк 25, Беляев 29