С двумя шедеврами и одной ошибкой. Верес - Львов 3:2. Видео голов и обзор матчей

Вашему вниманию видео обзор матча Верес – Львов, которые встречались в рамках 23-го тура УПЛ. Первый тайм подарил зрителям сразу четыре забитых мяча. Особенно эффектными получились первый "Вереса" и второй "Колоса". Кучеров пробил слета под перекладину, а Свржняк забил после идеального паса с фланга. Во втором тайме забивал только "Верес" – Шестаков принес своей команде историческую первую победу на реконструированном Авангарде.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур

28 апреля. Ровно. Стадион "Авангард"

"Верес" – "Львов" 3:2

Голы: Кучеров 13, Близниченко 18, Шестаков 49 – Свржняк 4, Свржняк 45