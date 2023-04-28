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С двумя шедеврами и одной ошибкой. Верес - Львов 3:2. Видео голов и обзор матчей

Премьер-лига
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Верес - Львов, украинская Премьер-лига, 28 апреля 2023

С двумя шедеврами и одной ошибкой. Верес - Львов 3:2. Видео голов и обзор матчей

фото - УПЛ

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Верес – Львов, которые встречались в рамках 23-го тура УПЛ. Первый тайм подарил зрителям сразу четыре забитых мяча. Особенно эффектными получились первый "Вереса" и второй "Колоса". Кучеров пробил слета под перекладину, а Свржняк забил после идеального паса с фланга. Во втором тайме забивал только "Верес" – Шестаков принес своей команде историческую первую победу на реконструированном Авангарде.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур

28 апреля. Ровно. Стадион "Авангард"

"Верес" – "Львов" 3:2

Голы: Кучеров 13, Близниченко 18, Шестаков 49 – Свржняк 4, Свржняк 45

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В статье: ФК Львов Верес (Ровно)
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