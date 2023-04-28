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Идеальная траектория. ВИДЕО как Сирота забил за Динамо ударом с 25 метров
Александр открыл счет в матче с Металлистом
фото - Олександр Приходько
70 минут харьковский "Металлист" держал свои ворота на замке в матче с "Динамо" в 23-м туре УПЛ. Однако пропустил после того, как на удар отважился центральный защитник киевлян Александр Сирота. Получив мяч от Андриевского, он пробил метров с 25 в верхний угол ворот Ермолова.
Для Сироты, проведшего в текущем чемпионате 12 матчей, это второй гол за первую команду киевского "Динамо". В прошлом сезоне он поразил ворота "Зари".
Бело-синие в итоге победили 3:1.
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