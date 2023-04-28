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Огненович: Не знаю, была красная или нет, но этот момент полностью изменил игру
Главный тренер Металлиста - о матче с Динамо
UA-Футбол
Главный тренер "Металлиста" Перица Огненович прокомментировал поражение своей команды в
- У "Динамо" было преимущество в игре, но мы этого ожидали, так и планировали. Мы ожидали своих моментов с контратак. Но эпизод с красной карточкой все изменил на поле. Я не знаю, была красная или нет, но этот момент полностью изменил игру.
- Ожидали такого результата или были более оптимистичными перед матчем?
– Мы всегда готовим команду выиграть игру. Понятно, что это "Динамо". Но и к "Шахтеру" мы готовились на победу. Как всегда. Просто есть игры, в которых нужно действовать больше сердцем. Не скажу, что мы сегодня не хотели играть, но момент с красной изменил все. Не буду долго рассказывать, просто отмечу, что удаление очень повлияло. Нам стало очень тяжело, потому что "Динамо" – очень хорошая команда.
- Никакой альтернативы Романюку на позиции правого защитника не было?
– У нас нет на этой позиции много игроков. Мы перестроили команду на четыре защитника, затем попытались рискнуть. Все попробовали в сегодняшней игре, но не получилось.
– Прокомментируйте выход Бойчука, а затем его обратную замену?
– У Бойчука были проблемы со здоровьем раньше. Он пропустил несколько тренировок. Он был готов к матчу, но не к полному. Попробовал, думал, что может выйти и сыграть, а оказалось, что он не готов.
– Ванат забивал в пустые ворота. Как-то очень просто. После первого пропущенного опустили руки?
– Уже когда они забили первый гол, у нас была красная в составе, мы попытались рискнуть. А когда рискуешь, открываешься – это нормально, что у соперников уровня "Динамо" будут такие шансы.
– "Металлист" долго не побеждает. Как тяжело держать команду в обычном психическом состоянии, настраивать ее на матчи?
– Мы знаем ситуацию. Но что делать? Надо работать, готовить команду к следующему матчу. Рано или поздно команда выиграет и потом психологическое состояние будет гораздо лучше.
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