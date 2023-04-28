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Колос - Шахтер 1:3. С интригой, но предсказуемым результатом

Премьер-лига
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"Горняки" уступили в первом тайме, но собрались во втором

Колос - Шахтер 1:3. С интригой, но предсказуемым результатом

Фото: ФК Колос

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Судьба чемпионства полностью в руках "Шахтера". Неделю назад команда Йовичевича не победила в "классическом", позволив "Днепру-1" немного сократить отставание, однако сути дела это не меняло. "Горнякам" нужно было выиграть все оставшиеся матчи, дабы финишировать на первой строчке. Возможно ли это? Тут смотря о какой версии команды Йовичевича говорить. Если о той безжалостной машине, которая крушила всех на старте весны, то ответ будет положительным. Однако в последних турах "Шахтер" немного забуксовал, коллектив больше не выглядит неостановимым. Если так, то интрига в чемпионате все еще жива.

У "Колоса" все проще и сложнее одновременно. Команда Вышняка ныне шестая, идя следом за пятой "Александрией". Именно "горожане" оберегают последнюю еврокубковую позицию, на которую, судя по всему, свои виды имеют "бело-черные". Да, задачи не настолько монументальные, как у сегодняшнего соперника, однако выполнить её будет очень сложно. Слишком много очков потерянно, слишком тяжелый календарь ждет команду впереди.

"Шахтер" имел две проблемы в первом тайме. Первая из них - игра у чужих ворот. Игра первым номером против "Колоса" на выезде, которому еще и не нужно забивать - задача не из простых, и с ней у "горняков" возникли проблемы. Большая часть атак строилась через Судакова, в то время как правое крыло сильно проседало - Швед и Гочолейшвили явно не справлялись. Хотя моменты у коллектива Йовичевича были, но минимум, да и реализация серьезно подводила. Из опасного в первые 45 минут можно вспомнить лишь опасный удар издали от Степаненко, а также шикарный момент Михайличенко, когда Богдан после передачи Бондаренко пробил головой... Да плохо он пробил, хотя обязан был забивать.

Вторая проблема "Шахтера" - игра у своих ворот. "Колос" традиционно был скуп на моменты, однако выжал из них максимум, забив после стандарта. Богданов подал в гущу событий, Чоботенко выиграл воздух, скинул на Ориховского, который каким-то образом оказался без опеки. А дальше все просто - мяч был остановлен первым касанием, а вторым отправлен за линию ворот. 1:0 в пользу хозяев и уже восьмой гол для Павла в нынешнем сезоне УПЛ. Далеко не каждый игрок "Шахтера" может похвастаться такой результативностью.

Во втором тайме "горняки" быстро все исправили. Во-первых, Йовичевич решил освежить фланги, выпустив направо в оборону Коноплю и налево в атаку Зубкова. Команда забегала быстрее и очень скоро смогла сравнять. Чоботенко сыграл рукой в своей штрафной после одной из атак гостей, что привело к назначению 11-метрового удара - Бондаренко точно пробил в угол. Спустя несколько минут "Шахтер" впервые в матче вышел вперед, на сей раз с игры. Классная атака по центру завершилась передачей Бондаренко на Траоре, который после разворота сумел нанести точный удар. Практически сразу игроки "Колоса" налетели на арбитра, уверяя, что в самом начале голевой атаки Бондарь сфолил в центре поля. Момент и правда сомнительный, но ВАР на игре не было, а потому все ограничилось желтой для Волынца.

До конца матча "Шахтер" продолжил атаковать, сумев под занавес найти свой третий гол. После подачи с угла поля Бондаренко пробил в штангу, после чего сфера отлетела к свеженькому Келси, идеально сыгравшему на добивании. И вновь молодой форвард забил именно после появления на замену, а вот выходы в основе ему даются с трудом. Стоит отдать должное и "Колосу", который пускай и при 1:3, но смог создать пару неплохих моментов. Активно вошел в игру дебютант УПЛ Гусол, свой шанс после удара со стандарта был у Богданова, однако Трубин и защитники гостей справились.

"Шахтер" берет очередные три бала и снова отрывается от "Днепра-1" на восемь балов. У коллектива Кучера, правда, остается в запасе две игры. Что касается "Колоса", то команда Вышняка все еще удерживает шестую позицию, однако "Ворскла" и "Кривбасс" дышат в спину.

VBET-лига. 23-й тур
28 апреля, Ковалевка, стадион "Колос"
Колос - Шахтер 1:3
Голы: Павел Ориховский 13 - Артём Бондаренко 47 (пен.), Лассина Траоре 52, Кевин Келси 80
Колос: Евгений Волынец, Роман Гончаренко (Евгений Новак 72), Владимир Лысенко (Кирилл Попов 72), Павел Ориховский (Евгений Исаенко 76), Вадим Милько, Александр Черноморец, Никита Кравченко, Сергей Чоботенко, Сергей Болбат (Артем Гусол 84), Олег Ильин (Владислав Велетень 84), Андрей Богданов
Шахтер: Анатолий Трубин, Лассина Траоре (Кевин Келси 79), Валерий Бондарь, Тарас Степаненко, Марьян Швед (Андрей Тотовицкий 74), Гиорги Гочолейшвили (Ефим Конопля 46), Богдан Михайличенко (Дмитрий Топалов 86), Невен Джурасек (Александр Зубков 46), Артём Бондаренко, Николай Матвиенко, Георгий Судаков
Предупреждения: Евгений Волынец 52 - Богдан Михайличенко 73

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В статье: Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (7)
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balamyt (Boston)
28.04.2023 в 18:23
Игра Шахтера меня не впечатлила...Какой -то отстой ,особенно на фоне ТОП чемпионатов..Колос играл достойно и заслуживал ничьей..Интрига продолжается..
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
28.04.2023 в 18:03
Перший гол: пенальті призначений безпідставно, бо м'яч після рикошету з дуже близької відстані влучив у руку гравця Колоса, крім того це трапилось ані в штрафному майданчику, ані на його лінії. Натомість в грі з Динамо Ракицький саме цілеспрямовано грав ліктем у м'яч перед своїми воротами, але, звісно, ніякого пенальті нема, і вилучення Ракицького теж не сталось бо того хоче сам "бог" - "великий" ахметов. Другий гол у ворота Колоса теж не мав статись, бо перед тим було грубе порушення правил гри з боку гравця шахтаря. У підсумку Шахтар "виграв" матч, який мав програти. За такого сервільного судійства на користь вибраного "фаворита" наш футбол буде і далі деградувати семимильними темпами.
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scorpius (Ck)
28.04.2023 в 18:13
Первый гол - мяч остановлен рукой, не прижатой к корпусу, которая увеличивала объем тела, эпизод на линии штрафной и по правилам это 100% пенальти. Второй гол - борьба за мяч, в видеообзоре на стоп-кадре 3:01 четко видно что оба игрока совершают действия прямыми ногами, но Бондарь успевает чуть протолкнуть мяч. В итоге, твое предвзятое нытье беспочвенно и никому кроме меня (на время написания ответа) не интересно
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
28.04.2023 в 18:19
Зніміть із свого носа окуляри з шахтарівським склом облуди і брехні, тоді побачите реальну картину, тоді вашу "велич" попустить. І тоді 0:7 на європейській арені, де нема суддів, що сервильно обслуговують Шахтар, вам вже не будуть здаватися дивиною і прикрою випадковістю, а саме результатом деградації українського футболу, до якого призводять такі шахтарівські окуляри.
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0
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scorpius (Ck)
28.04.2023 в 18:31
Моя "велич" тільки у вашій уяві, я чітко розумію рівень команди і нашого футболу загалом, так що не треба себе уявляти тут розумнішим за інших. На відміну від вас, я не уявляю всіх вболівальників того ж Динамо якимись зомбаками упоротими і з деякими нормально дружньо спілкуюсь на футбольні теми. А у вас зрада всюди і Шахтар уявний ворог.
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scorpius (Ck)
28.04.2023 в 17:54
Победа есть, но еще много вопросов по игре. Возвращаютя травмированные и понемногу в игре Шахтера появляется некая осмысленность. Для нынешней команды Швед и Зубков это ценные кадры, Траоре наконец-то забил. В отличие от марта, апрель прошли на минималках, впереди решающий май и если ШД не хочет проср.ать 1 место, то надо подтягивать качество игры.
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Геродот (Винница)
28.04.2023 в 17:34
Ужасный первый тайм. Куча брака в передачах, креатива в атаках почти ноль. Смотрел и думал, неужели Шахтер с такой бездарной игрой собирается стать чемпионом? Во втором в определенной степени преобразились. Забили три гола. Но осадок все равно остался. Игра все равно далеко не чемпионская. Защита как всегда ненадежная - Колос имел немало опасных моментов. Шахтер часто транжирил голевые атаки. Многие игроки плохо понимают друг друга. Причина на мой взгляд очевидна. В команде много весьма посредственных игроков, неспособных прогрессировать, играть креативно, т.е. команде нужно усиление, нужен лидер, каким есть к примеру Довбик у Днепра-1. К тому же Йовичевичу уже давно пора определиться с основой, а не выпускать в каждой игре совершенно разные составы. Иначе будем видеть подобные первые таймы постоянно. А ведь впереди впереди будут команды посерьезнее, тот же Днепр-1, Заря, да и Ворскла не подарок.
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