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Вирт: Радоваться нам некогда, вся борьба еще впереди
Верес наконец-то добыл долгожданную победу
nkveres.com
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт поделился эмоциями после победы команды в
"Очень эмоциональный матч. Мы понимали, что отступать некуда. И не только в этой игре, но и вообще. На предматчевой установке сказал футболистам, что на поле мы должны взаимодействовать как одно целое.
Быстро пропустили. Снова ошиблись в обороне. И радует, что хорошо отреагировали на это – начали активнее действовать, забили дважды. Контролировали ход игры. Перед перерывом, это уже не в первый раз, пропустили совсем необязательный гол в раздевалку. В перерыве акцентировали внимание на том, что нужно любой ценой добавлять в агрессии, скорости и забивать. Это и сработало в эпизоде с третьим голом.
После этого пытались не раскрываться и играть на контратаках. Могли забивать и третий, и четвёртый. Соперник выпустил высоких, габаритных футболистов и концовка матча получилась валидольной. "Львов" всей командой пошел вперед и создал проблемы. Но, думаю, мы заслужили эту победу. Мы очень долго ее ждали и работали много ради нее.
Впрочем, радоваться нам некогда. Это только одна победа. Вся борьба еще впереди. Сейчас порадуемся и сразу начнем готовиться к игре с "Зарей".
Победа – это глоток свежего воздуха.
Относительно Дмитрия Клеца – у него ушиб мышцы. Через день-два будем узнавать более точный диагноз. Даниил Хондак – где-то немного ошибался, потому заменили его в перерыве. Влад Шарай надежно сыграл в обороне после вынужденных корректив. Вынуждены атакующие игроки привлекать к игре в обороне.
Влад Тишининов – сыграл надежно. Сделал все, что от него просили. Сохранял мяч, отдавал. Пытался играть на каблуке. У него недавно родился ребенок – сделали ему такой подарок, дебют в УПЛ", - сказал Вирт.
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