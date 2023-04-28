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Кабаев: Мы еще живем в нормальных условиях, если учитывать, что в стране идет война

Премьер-лига
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Хавбек Динамо рассказал о победе над Металлистом

Кабаев: Мы еще живем в нормальных условиях, если учитывать, что в стране идет война

fcdynamo.com

Новина українською

Хавбек "Динамо" Владислав Кабаев поделился впечатлениями от матча 23-го тура УПЛ с "Металлистом" (3:1).

– Ты вышел на замену перед началом второго тайма, оживил игру. Как Александр Владимирович [Шовковский] настраивал тебя?

– В общем, никак не настраивал. Я пропустил три недели из-за травмы, хотел сыграть еще в матче с "Шахтером", готовился и готов был выйти на поле. Я в "Динамо" уже давно, долгое время не было голевых действий, поэтому очень хотел или забить, или отдать результативный пас. Я уже взрослый футболист, поэтому дополнительно настраивать меня не нужно.

– Ты классно увидел Ваната, который вообще никем не был прикрыт...

– Трудно было не заметить его в той ситуации (улыбается). Мы – игроки "Динамо", и должны видеть на поле своих партнеров.

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– Диалло дебютировал в УПЛ - это также игрок твоей позиции. Как оцениваешь конкуренцию на левом фланге полузащиты?

– Все нормально, у нас хороший коллектив. Еще на сборах Мирча Луческу отмечал, что я и Назар Волошин находимся в хорошей форме, и здоровая конкуренция только пойдет на пользу команде. Сейчас вот присоединился к первой команде Самба Диалло – молодой парень, у которого еще все впереди. Но ничего страшного, будет играть тот, кто лучше готов на конкретный момент.

– Что сказал тебе Шовковский после игры? Возможно, похвалил?

– Нет, у нас не бывает, чтобы индивидуально кого-то хвалили. Вся команда заслужила эту победу. На следующей неделе будет теоретическое занятие, там будем разбирать перипетии поединка. А после игры Александр Владимирович только поблагодарил за игру и поздравил с хорошим результатом.

– У "Динамо", согласно календаря, три подряд выездных поединка. Могут ли возникнуть сложности из-за логистики, поскольку проходить они будут в разных отдаленных уголках страны?

– Знаете, ничего страшного не вижу в этом. Мы еще живем в нормальных условиях, если учитывать, что в стране идет война. Молодым ребятам, взрослым мужчинам гораздо труднее на фронте, защищая страну от агрессора. Поэтому нам жаловаться на какие-то трудности точно не стоит.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Кабаев Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Динамо

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