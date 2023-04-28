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Сирота: Можно сказать, что сегодня мы играли за Луческу

Премьер-лига
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Динамо без Луческу обыграло Металлист

Сирота: Можно сказать, что сегодня мы играли за Луческу

fcdynamo.com

Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Сирота поделился впечатлениями от матча 23-го тура УПЛ с "Металлистом" (3:1), в котором он открыл счет.

- Нетипичный гол как для центрального защитника. Как отважился пробить издали?

- Часто остаюсь после тренировок, мы с Царенко отрабатываем такие удары – и, как видим, эта работа принесла свои плоды.

- По первому тайму создалось впечатление, что мяч упорно не лезет в ворота соперника. "Динамо" много атаковало, но до стопроцентных моментов дело не доходило…

– Было тяжело, поскольку они играли со схемой в пять защитников, поэтому не удавалось преодолеть столь плотную оборону. Хорошо, что мне удалось так хорошо пробить и забить. Если бы еще немного продержался нулевой счет, то было бы очень тяжело в дальнейшем. Когда уже вели в два мяча, должны были играть надежно, о чем отмечали тренеры в раздевалке, но мы действовали не так, как надо.

– А как нужно было играть?

- Нужно было взять мяч под контроль. У нас было на одного игрока больше, поэтому должны были спокойно доигрывать матч, а если бы были моменты, то реализовывать их. Да, Денис ошибся, но с кем не бывает. Хорошо, что забили третий мяч и довели игру до победы.

– У тебя, как защитника, остался неприятный осадок, что не удалось сохранить ворота "сухими"?

– Немного неприятно, но это футбол. Таково было, есть и будет. Даже пропуская, мы должны забивать гораздо больше, чем соперники

– Сегодня Луческу остался в Киеве, исполняющим обязанности главного тренера был Александр Шовковский. Как отсутствие главного тренера повлияло на команду?

- Мистер был с нами до выезда в Ужгород, провел установку на игру – то есть был с командой. Можно сказать, что сегодня мы играли за него.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Сирота Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Динамо

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