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Вивчаренко: Я долго шел к своему первому голу в УПЛ

Премьер-лига
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Защитник Динамо рассказал о матче с Металлистом

Вивчаренко: Я долго шел к своему первому голу в УПЛ

fcdynamo.com

Новина українською

Защитник "Динамо" Константин Вивчаренко поделился впечатлениями от матча 23-го тура УПЛ с "Металлистом" (3:1), в котором он забил третий гол своей команды.

– Сегодня вы забили первый мяч за "Динамо" в чемпионате Украины, что чувствуете?

– Эмоции незабываемые, ведь я очень хотел либо забить сам, либо отдать голевую передачу, чтобы помочь команде победить. Я долго шел к этому, поэтому очень рад, что удалось отличиться.

– Как вы оказались так высоко в той атаке - в штрафной площадке соперника? Такие действия отрабатываете на тренировках или проявили импровизацию?

– Конечно, все подобные моменты мы делаем на тренировках, поэтому, когда я увидел свободную зону, подключился к атаке. Спасибо Виталию Буяльскому, что заметил меня и отдал передачу.

– Какой настрой у команды на финальный отрезок сезона? Прибавятся ли новые силы после такой уверенной победы над "Металлистом"?

– Конечно, мы настраиваемся на каждую игру максимально. Надеюсь, сегодняшний успех придаст нам еще больше уверенности, и остальные матчи мы проведем в таком же духе.

– У "Динамо" три подряд выездных матча - Ужгород, Полтава, Кривой Рог, насколько тяжелым будет этот период, по вашему мнению?

– Завтра мы возвращаемся в Киев, будем восстанавливаться и готовиться к каждому следующему матчу, как обычно. Для нас нет никакой разницы, он в Киеве или на выезде.

– Что вам лично после матча сказал исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Александр Шовковский в раздевалке?

– Он просто поздравил команду с победой.

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В статье: Динамо (Киев) Константин Вивчаренко Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Динамо

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