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Вишняк: Чего не хватило? Еще есть соперник, поэтому говорить только о том, что нам чего-то не хватило, мало

Премьер-лига
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Главный тренер Колоса - о поражении Шахтеру

Вишняк: Чего не хватило? Еще есть соперник, поэтому говорить только о том, что нам чего-то не хватило, мало

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:3).

– Во-первых, хочу выразить соболезнования семьям погибших от сегодняшних обстрелов людей. Такое событие, после которого становится не до футбола. Нам всем нужно держаться, пожелать победы и поблагодарить наши Вооруженные Силы за то, что мы смогли сегодня сыграть. Что касается матча, то, я считаю, он получился интересным для зрителей: была интрига, создавались моменты у обеих ворот.

– Игра поделилась на два разных тайма. Чего не хватило "Колосу" во второй половине, чтобы удержать положительный результат?

– Ну, еще есть соперник, поэтому говорить только о том, что нам чего-то не хватило, мало. Ребята делали все, что могли. Но есть соперник, который добавил, немного перестроился. "Шахтер" с начала второго тайма начал оказывать давление на наши ворота, больше прессинговать. Где-то мы не справились с этим давлением и запускали их слишком близко к собственной штрафной, не могли встретить выше. Это вылилось в то, что мы получили пенальти в свои ворота и второй пропущенный мяч, когда Траоре нас продавил и хладнокровно распорядился своим моментом. Делали все, что могли, но класс соперника был повыше.

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В статье: Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Ярослав Вишняк
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Источник:
ФК Шахтар

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