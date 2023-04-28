Степаненко: В меня никто не верил, а когда подписал первый контракт, сказали – ну хоть будут оплачивать обучение в университете

Опорник "Ш ахтера " Тарас Степаненко рассказал о своих детских мечтах.

- Вы как-то сказали в интервью, что если бы не футбол, то пошли бы в армию. Что изменилось?

- У меня много близких родственников – военные. Мой дед был военным. Муж сестры моей бабушки был пограничником. Мы общаемся, он познакомил меня с генералами, Героями Украины. Моя тетя тоже военная.

Когда я учился в девятом классе, мне предлагали идти в военное училище. Но я занимался футболом, и мне очень хотелось стать футболистом. В меня никто не верил, а когда подписал первый контракт, сказали – ну хоть будут оплачивать обучение в университете. Ну вы знаете, как считалось с давних времен, нужно окончить школу, обязательно получить высшее образование, и полжизни прожил не зря.

Что касается дисциплины, то это жизнь научила. Я бы не сказал, что меня гоняли за дисциплину. Конечно, приходилось помогать. Мама одна была, у меня два брата. Без дисциплины ничего не будет.