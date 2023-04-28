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Сидорчук: Нет настроения на празднование победы. Страшные новости не выходят из головы
Динамо обыграло Металлист
fcdynamo.com
Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук в своем Инстаграм прокомментировал
"Важный результат для нас. Командная работа в действии.
По понятным причинам нет настроения на празднование победы. Страшные новости не выходят из головы. Умань, Днепр, Николаев. Каждый день мое родное Запорожье и область, и другие города…
Не имеем права отчаиваться. Работаем дальше", – написал Сидорчук.
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Источник:Instagram
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