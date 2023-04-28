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Сидорчук: Нет настроения на празднование победы. Страшные новости не выходят из головы

Премьер-лига
(1 голосов)

Динамо обыграло Металлист

Сидорчук: Нет настроения на празднование победы. Страшные новости не выходят из головы

fcdynamo.com

Новина українською

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук в своем Инстаграм прокомментировал победу над "Металлистом" (3:1) в матче 23-го тура УПЛ.

"Важный результат для нас. Командная работа в действии.

По понятным причинам нет настроения на празднование победы. Страшные новости не выходят из головы. Умань, Днепр, Николаев. Каждый день мое родное Запорожье и область, и другие города…

Не имеем права отчаиваться. Работаем дальше", – написал Сидорчук.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Металлист (Харьков)
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