Сидорчук: Нет настроения на празднование победы. Страшные новости не выходят из головы

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук в своем Инстаграм прокомментировал победу над "Металлистом" (3:1) в матче 23-го тура УПЛ.

"Важный результат для нас. Командная работа в действии.

По понятным причинам нет настроения на празднование победы. Страшные новости не выходят из головы. Умань, Днепр, Николаев. Каждый день мое родное Запорожье и область, и другие города…

Не имеем права отчаиваться. Работаем дальше", – написал Сидорчук.