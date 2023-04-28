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Красная сопернику - зеленый свет СаШо. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Динамо 1:3
Первый матч под руководством и.о. главного тренера Александра Шовковского
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Динамо" победило "Металлист" – это читалось заранее. А вот не читался характер матча. Это был первый матч киевлян под руководством и.о. главного тренера Александра Шовковского. И хотя сам СаШо подчеркнул, что держал и держит связь с Луческу, этот результат будут ассоциироваться с ним.
Забить и победить "Динамо" удалось только после удаления в составе соперника. Но это уже детали. А факты – это результат. Также результат – работа фотокорреспондента UA-Футбол Александра Приходько. Он побывал на стадионе и зафиксировал самые яркие кадры противостояния "Металлист" – "Динамо".
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