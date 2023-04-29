Удачный старт Шовковского, упущенный трофей Ярмоленко и Реброва. Главные новости за 28 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 28-е апреля.

Традиционно для пятницы стартовал новый тур УПЛ. В главной игре дня встретились "Динамо" и "Металлист". Киевляне впервые в этом сезоне играли без Мирчи Луческу, который из-за проблем со здоровьем пропустит ближайшие игры. Заменяет его Александр Шовковский и делает это весьма удачно. Под его крылом киевляне сумели на выезде одолеть "Металлист" со счетом 3:1. На голы Сироты, Ваната и Вивчаренко смог ответить лишь Прядун. Отметим, что начиная с 48-й минуты харьковчане играли в меньшинстве из-за удаления Романюка.

Еще одним интересным матчем дня стала встреча "Колоса" и "Шахтера". "Горняки" после не самого яркого "классического" должны были вернуться на победный путь, что по итогу и было сделано. Пускай и не без проблем. Ковалевцы смогли открыть счет усилиями Ориховского, однако после перерыва "горняки" вернулись в игру и вырывали победу - голы на счету Бондаренко, Траоре и Келси. Также отметим, что в пятницу "Верес" сумел добыть первую домашнюю победу в сезоне - в родных стенах был обыгран "Львов" .

Пока мюнхенскую "Баварию" лихорадит на финише сезоне, идеальный шанс взять первую со времен Клоппа "салатницу" получила дортмундская "Боруссия". Для этого нужно было не оступаться в пяти последних турах, однако задание было провалено. Коллектив Терзича не сумел обыграть на выезде "Бохум", сыграв вничью 1:1. Теперь судьба чемпионского титула в руках "Баварии". Если коллектив Тухеля сумеет на выходных обыграть "Герту", то вернет себе лидерство за четыре тура до финиша сезона. В других играх дня в рамках топ-первенств "Лион" на выезде одолел "Страсбур" (Соболь провел 70 игровых минут за проигравших), "Лечче" дома одолел "Удинезе" ( 1:0 ), "Монца" на выезде переиграла "Специю" ( 2:0 ), а "Реал Сосьедад" был сильнее "Осасуны" ( 2:0 ).

Отправляемся на Ближний Восток. Не чужой украинскому зрителю "Аль-Айн", которым руководит Сергей Ребров и в составе которого выступает Андрей Ярмоленко, сыграл в финале кубка ОАЭ против "Аль-Шарджи". И сыграл не совсем удачно. Коллектив украинца закончил основное время со счетом 1:1, а в серии пенальти уступил с аномальным счетом 12:13. Обе команды нанесли по 14 ударов, при этом в составе "Аль-Айна" промахнулось сразу двое. Отметим, что Ярмоленко обе свои попытки успешно реализовал. Отметим также, что в чемпионате коллектив Реброва идет на втором месте, уступая "Аль-Ахли" три бала.

От матчей перейдем к трансферным новостям. "Манчестер Юнайтед" в пятницу объявил, что клуб договорился о продлении контракта с 18-летним вингером Алехандро Гарначо. Новая сделка рассчитана до леа 2028-го года. Прошлый контракт футболиста истекал летом 2024-го и на него уже претендовали многие топ-клубы, однако аргентинец решил остаться в "МЮ". В текущем сезоне Алехандро успешно начал внедряться во взрослую команду, проведя в общей сложности 29 матчей, забив четыре гола и отдав пять голевых передач. Летом он будет вызван в расположение взрослой сборной Аргентины.