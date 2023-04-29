Украинская карьера Мистера: о визитах Прокопенко, инфаркте после Кубка УЕФА и аварии в Бухаресте

Перечислять все титулы и звания Мирчи Луческу за период его работы в нашей стране нет смысла – болельщики нескольких поколений об этом и так хорошо знают. Меньше известны широкой массе эпизоды из жизни тренера до его появления в Украине и во время работы в ней. Корреспондент UA-Футбол решил напомнить о них, погрузившись в воспоминания прошлых десятилетий.

В ПРИОРИТЕТЕ – "ГАЛАТАСАРАЙ"

Как известно, в своем первом украинском клубе, донецком "Шахтере", Луческу появился почти двадцать лет назад – а точнее, в разгар мая 2004-го. Мало кто знает, что этому предшествовала кропотливая работа его коллеги по ремеслу Виктора Прокопенко, который осуществил первую попытку пригласить известного специалиста в Донецк еще в конце 2001-го года. Незадолго до этого Виктор Евгеньевич покинул пост главного тренера "Шахтера", однако продолжил работу в клубе в роли вице-президента. Именно он ездил на переговоры с Мирчей Луческу в родной город румына – Бухарест. Но путешествие Прокопенко оказалось неудачным – кандидат ответил на предложение отказом, мотивируя свое решение действующим контрактом с турецким "Галатасараем". Срок трудового соглашения со стамбульским клубом истекал после окончания сезона-2001/02, а к работе с "Шахтером" Луческу предлагалось приступить за четыре месяца до этого. Понять румынского специалиста можно: возглавляемый им турецкий гранд вел борьбу за чемпионство и право играть в следующем сезоне в Лиге чемпионов УЕФА, так что бросать все на полпути ему не хотелось.

СЕМЬ "ВИКТОРИЙ" В ДУЭТЕ С ВИКТОРОМ

После первой встречи с Мирчей Луческу в профессиональной карьере Виктора Прокопенко произошел новый поворот – он снова вернулся к тренерской деятельности, возглавив московское "Динамо". Поработав в нем в течение двух сезонов, Виктор Евгеньевич в очередной раз оказался в "Шахтере" – но уже в должности спортивного директора клуба. В этой роли он вторично предпринял попытку пригласить Луческу в Донецк – и она удалась! Это произошло вскоре после отставки немецкого рулевого "горняков" Бернда Шустера, под руководством которого донецкая команда весной вдруг стала регулярно терять очки на выезде и проиграла украинское "классико" в родных стенах "Динамо" (2:4). Правда, когда немец покинул "Шахтер" (а это произошло в разгар весенней части сезона-2003/04), некоторое время Прокопенко помогал Мирче Луческу в тренерской работе - румыну ведь нужно было адаптироваться к незнакомой стране, новым условиям. Кстати, в ряде статистических изданий они фигурируют в роли рулевых того отрезка именно дуэтом.

Интересно, что произошедшие после отставки Шустера изменения на тренерском мостике оказались удивительно эффективными. В семи турах, которые оставалось сыграть в чемпионате, "Шахтер" словно подменили. "Горняки" одержали семь побед с поразительной разницей забитых и пропущенных мячей – 21:1!

КАПРИЗНАЯ БАРЫШНЯ МИСТЕРА

Если в дебютном для Мирчи Луческу сезоне-2003/04 донецкая команда финишировала в чемпионате второй, отстав от "Динамо" всего на три очка, то в Кубке Украины стала победительницей. В течение следующих четырех лет Мистеру, как уважительно называют румына в футбольных кругах, удалось выиграть с "Шахтером" три комплекта золотых медалей, один комплект серебряных наград, а также завоевать почетные трофеи – один раз в розыгрыше Кубка и два – Суперкубка. Однако тренерская судьба – капризная барышня. Она чуть не подложила Луческу свинью, когда с самого начала сезона-2008/09 у дончан турнирные дела не заладились. Надо же такому случиться: уже в первом матче чемпионата "Шахтер" умудрился проиграть дебютанту элиты – ФК "Львов", да еще и с разницей в два мяча (0:2). Кто бы мог тогда подумать, что после этого сенсационного поражения "горняки" попадут в игровой кризис, который продлится долгие девять (!) туров! Понятно, что после стабильного получения титулов и трофеев такое турнирное падение "Шахтера" воспринималось как нечто необычайное. Вопреки ожиданиям болельщиков донецкая команда теряла очки из тура в тур, оказавшись на 11-м (!) месте. За это время об отставке Мирчи Луческу в Украине не говорил разве что ленивый. В разгар осени произошло событие, которое Мистер наверняка запомнил надолго. Когда в последнем из упомянутой серии неудачных поединков "Шахтер" встречался с донецким "Металлургом", на трибунах был вывешен баннер с саркастическим намеком румына об отставке. И это несмотря на то, что "горняки" вели в счете 1:0. Но когда на последней минуте матча болгарскому легионеру "Металлурга" Велизару Димитрову удалось сравнять счет и достичь ничьей, болельщики "Шахтера" стали выражать свое недовольство свистом и размахиванием белыми платочками, которыми, похоже, предусмотрительно запаслись заранее. Как это делают в некоторых странах Европы, демонстративно прощаясь с неугодным тренером.

ШЕСТОЕ ЧУВСТВО АХМЕТОВА

Можно себе представить, что в это время творилось на душе у Луческу. Известный специалист, в карьере которого в то время был даже титул обладателя Суперкубка УЕФА (в 2000-м его "Галатасарай" победил в матче за этот трофей не кого-нибудь, а мадридский "Реал"!) уже думал было об отставке. как в ситуацию вмешался президент "Шахтера". Ринат Ахметов не стал рубить с плеча, а полагаясь на свое шестое чувство, проявил завидную выдержку и продолжил сотрудничество с тренером. Честно говоря, такое, чтобы владелец клуба проявил хладнокровие и пролонгировал кредит доверия к специалисту после серии неудач, в футболе случается редко. Даже очень редко. Впрочем, как показало дальнейшее развитие событий, риск Ахметова оправдался сполна. Сезон-2008/09 оказался для команды Мирчи Луческу достаточно успешным – она попала в финал розыгрыша Кубка УЕФА, где в напряженной борьбе одолела бременский "Вердер" (2:1). Да и в чемпионате "Шахтеру" удалось наверстать упущенное в первом круге и в итоге выиграть серебро. Нетрудно догадаться, какие ощущения были у Рината Ахметова, когда по завершении того сезона он узнал, что в опросе клубов элиты Мистера признали лучшим тренером УПЛ.

ЭФФЕКТ ДЛЯ СТАРАТЕЛЬНОГО ПАЦИЕНТА

Похоже, что калейдоскоп диаметрально противоположных эмоций, сопровождавший Мирчу Луческу в тренерской карьере многие годы, в конце концов привел к сбою в его здоровье. Не прошло и месяца после триумфа в финале Кубка УЕФА, когда на летнем предсезонном сборе в Швейцарии Мистеру стало плохо. Прихватило сердце. Тогда в подсознании многих "горняков" пронеслась трагедия с Виктором Прокопенко, у которого за два года до этого оторвался тромб и этот замечательный человек отошел в мир иной. Так что шутить со здоровьем Луческу в "Шахтере" не стали – из Швейцарии он перебрался в Украину, где был госпитализирован в кардиологическое отделение Донецкого областного клинического территориального медицинского объединения имени Калинина. В этом заведении за состоянием сердца именитого пациента следили лучшие врачи Украины, специально приглашенные клубом. Диагноз, с которым тренер попал на больничную койку, не разглашался. Помнится, в СМИ тогда появилась информация, что у него предынфарктное состояние. Хотя из достоверных источников стало известно, что у румына был инфаркт, в результате которого ему было проведено стентирование. Но как бы то ни было, а забота опытных врачей, внимание со стороны младшего медицинского персонала и выполнение всех рекомендаций самим пациентом дали нужный эффект. Проведя в больнице две недели и пропустив из-за этого несколько стартовых матчей сезона-2009/10, Мирча Луческу снова занял место на капитанском мостике "Шахтера". Под его руководством "горняки" продолжали радовать болельщиков содержательной игрой – как на национальном уровне, так и в еврокубковых турнирах.

ДВЕ НЕДЕЛИ СО ЗНАКОМ "МИНУС"

К сожалению, в период украинской карьеры судьба еще однажды испытала Мистера на крепость организма. Это произошло во время зимних каникул в сезоне 2011/12, когда он проводил отпуск на Родине. 6 января 2012 года Мирча Луческу ехал на автомобиле по Бухаресту и на бульваре Василия Миле попал в аварию, в которой кроме его транспортного средства были также задействованы трамвай и еще один автомобиль. Машина тренера, в салоне которой кроме него был еще один человек, сильно пострадала от удара и была деформирована. Следовательно, избежать травм в ДТП Луческу и пассажиру не удалось. Вскоре на место аварии примчалась скорая помощь, которая срочно доставила Мистера в университетскую больницу румынской столицы. Травмы оказались достаточно серьезными: ушиб грудной клетки, сломанные ребра, поврежденное легкое, а в плевральной полости возникло кровотечение. Врачи долгое время "колдовали" над пострадавшим, принимая решение об установлении в области кровотечения дренажа и проведении операции. По их прогнозам, лечение и восстановление в общей сложности должно было занять около шести недель. За это время пациент прошел курс капельниц, получал обезболивающие и необходимые процедуры. А еще имел немалую моральную поддержку от многотысячной армии болельщиков и одноклубников. Чартерным рейсом из Донецка в Бухарест навестить Мистера прилетали представители клуба во главе с Ринатом Ахметовым. Босс "Шахтера" был настолько тронут отношением медперсонала к Луческу, что решил предоставить больнице финансовую помощь. А еще пообещал после восстановления главного тренера прислать в Бухарест самолет, который мог бы доставить врачей медицинского учреждения в Донецк на один из важных матчей "Шахтера".

Проведя в бухарестской больнице две недели, Мирча Луческу был выписан и вскоре присоединился к донецкой команде.

ПРИРОДНЫЙ МАКСИМАЛИЗМ НА КИЕВСКОЙ ЗЕМЛЕ

Поработав в "Шахтере" 12 лет, румынский специалист, как известно, попробовал свои силы в российском "Зените" и сборной Турции. Однако рулевым этих команд был не так долго, как в Донецке – всего один и полтора года соответственно. А затем неожиданно для всех вернулся в хорошо знакомую ему Украину, где и принял предложение принципиального соперника "Шахтера" - киевского "Динамо". Сначала это вызвало гневную реакцию у болельщиков. Причем, не только у поклонников донецкой команды, но и некоторых столичных фанатов. Но со временем острота неприятия этого факта у категорически настроенных людей несколько притупилась, а у некоторых вообще сошла на нет. Возможно, из-за достижений Мистера. В первый же год работы со столичной командой Мирча Луческу выиграл все соревнования – чемпионат, Кубок и Суперкубок. К сожалению, следующие сезоны у киевского клуба не сложились так, как того тренеру хотелось бы. Как на внутренней, так и европейской аренах. Пандемия и война наложили отпечаток не только на турнирные, но и кадровые дела "Динамо". Это стало очередным испытанием для Мистера, который благодаря своему природному максимализму всегда стремился к высоким достижениям. Но несмотря на все проблемы Луческу остается преданным футболу. Даже нынешней весной, терпя ноющую боль из-за артроза тазобедренного сустава (коксартроз – прим. В.К.), который у него существенно обострился в этом сезоне. Теперь на одного из старожилов тренерского корпуса УПЛ, у которого контракт с "Динамо" действителен до лета 2024 года, ждет еще одна операция. Почему-то не покидает твердое убеждение, что и это испытание Мирча Луческу выдержит.

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