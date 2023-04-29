Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер гарантировал себе участие в еврокубках 2023/24
Уже не может финишировать ниже 5-го места
shakhtar.com
В 23-м туре УПЛ "Шахтер" победил "Колос" 3:1, набрав в общей сложности 56 очков. Отрыв от шестого места составляет 26 очков, а в случае побед "Ворсклы" и "Кривбасса", чьи матчи запланированы на 29.04.2023, составит минимум 24 очка. При том, что на кону осталось 21 балл.
Следовательно, "Шахтер" гарантировал себе минимум пятое место и участие в еврокубках 2023/24. Это будет 29-й сезон, в котором "горняки" сыграют на международной арене.
За все время выступлений в еврокубках под флагом независимой Украины "Шахтер" набрал в Таблицу коэффициентов 329 очков. В среднем это 11.750 баллов за сезон. "Шахтер" остается лидером Украины по показателю вклада в Таблицу коэффициентов, при том, что им в Европе сыграно почти на сорок матчей меньше, чем "Динамо".
Если "Шахтер" финиширует первым в УПЛ, это может дать прямой пропуск в группу Лиги чемпионов. Второе место – квалификация Лиги чемпионов. Третье – квалификация Лиги Европы. Если вдруг придет на финиш на четвертом или пятом местах, то "Шахтер" сыграет в квалификации Лиги конференций.
Популярное сейчас
- Центр Донецка попал под обстрел: прилетело и на поле РСК Олимпийский. ФОТО
- Зеленский поручил Залужному отправлять военкомов из тыла на фронт
- Кравец может перейти в Карпаты: известно условие, при котором осуществится трансфер
- Эдмар - про Ярославского: Одни говорят одно, другие – другое. Лучше не говорить об этом
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- Ответ Кришу и Нганну. Месси встретился с бойцом ММА, который сделал татуировку с лицом Лео. ФОТО
Новости по теме
- 14:14 Зарубежные ESPN: В УЕФА изменили планы по распределению дополнительных мест в группе ЛЧ из-за возможной доминации Шахтера
- 09:37 Украинские Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер удержался в топ-25, Динамо - в топ-50. Днепр-1 - наименее рейтинговый участник весенней стадии
- 09:11 Украинские Рейтинг клубов УЕФА. Стремительный прогресс Днепра-1, движение вперед Шахтера, Динамо вылетело из топ-45