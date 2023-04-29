Шахтер гарантировал себе участие в еврокубках 2023/24

В 23-м туре УПЛ "Шахтер" победил "Колос" 3:1, набрав в общей сложности 56 очков. Отрыв от шестого места составляет 26 очков, а в случае побед "Ворсклы" и "Кривбасса", чьи матчи запланированы на 29.04.2023, составит минимум 24 очка. При том, что на кону осталось 21 балл.

Следовательно, "Шахтер" гарантировал себе минимум пятое место и участие в еврокубках 2023/24. Это будет 29-й сезон, в котором "горняки" сыграют на международной арене.

За все время выступлений в еврокубках под флагом независимой Украины "Шахтер" набрал в Таблицу коэффициентов 329 очков. В среднем это 11.750 баллов за сезон. "Шахтер" остается лидером Украины по показателю вклада в Таблицу коэффициентов, при том, что им в Европе сыграно почти на сорок матчей меньше, чем "Динамо".

Если "Шахтер" финиширует первым в УПЛ, это может дать прямой пропуск в группу Лиги чемпионов. Второе место – квалификация Лиги чемпионов. Третье – квалификация Лиги Европы. Если вдруг придет на финиш на четвертом или пятом местах, то "Шахтер" сыграет в квалификации Лиги конференций.