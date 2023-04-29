Минай - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В первом круге "Минай" победил. "Минай" вообще выиграл три из четырех матчей против этого соперника. Так что Владимир Шаран рассчитывает продолжить удачную серию противостояния с харьковчанами. Но "Металлист 1925" также не зря приехал на Закарпатье. Как и "Минаю", харьковчанам нужны очки для отвода от себя угрозы вылета. Матч обещает быть очень боевым.

Игра состоится 29-го апреля в 13:00 в пригороде Ужгорода на "Минай-Арене". Начало – 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит Setanta Sports. Смотреть можно как на ОТТ-платформе, так и на линейном телеканале.

Нужна подписка на один из ресурсов, ретранслирующий сигнал Setanta Sports. Здесь вам предлагаем смотреть матч через видеосервис MEGOGO.

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УПЛ. 23-й тур. 29.04.2023

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Владимир Новохатний

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Setanta Spotrs