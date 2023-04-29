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Победа Шахтера над Колосом стала юбилейной для горняков в чемпионате

Премьер-лига
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А коваливцы продолжили свою неудачную серию против дончан

Победа Шахтера над Колосом стала юбилейной для горняков в чемпионате

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Победа "Шахтера" над "Колосом" в матче 23-го тура УПЛ стала 650-й для "горняков" в чемпионате Украины.

Первая победа дончан датируется 18 марта 1992 года. Тогда "Шахтер" разгромил винницкую "Ниву" со счетом 5:0.

В общей сложности "горняки" побеждали 43 команды в УПЛ. Больше всего от "Шахтера" страдал "Мариуполь" – 43 поражения. На втором месте идет "Ворскла" – 41 проигрыш.

Для "Колоса" этот матч стал неутешительным и потому, что коваливцы продолжили свою безвыигрышную серию против "Шахтера". За восемь матчей с "горняками" "Колос" уступил семь раз и еще в одном поединке сыграл вничью.

После этого поединка "Шахтер" закрепился на вершине турнирной таблицы с восьмиочковым преимуществом над вторым "Днепр-1", у которого есть еще два матча в запасе.

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В статье: Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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Источник:
УПЛ

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