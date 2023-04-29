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Заря - Черноморец: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(2 голосов)

Прямая онлайн-трансляция матча УПЛ

Заря - Черноморец: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

"Заря" продолжает погоню за "Днепром-1" и местом в Лиге чемпионов. Пока луганчане отстают от днепрян на два очка, которые еще и имеют игру в запасе. Позади на команду Патрика ван Леувена создает давление "Динамо", над которым есть преимущество в два балла. "Черноморец" в прошлом туре уже побеждал команду из верхней части таблицы: "Кривбасс". Еще раньше "моряки" записали в свой актив ничью с "Шахтером" и "Александрией". Три последних очных встреч "Заря" выиграла у "Черноморца" с общим счетом 10:0.

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Чемпионат Украины. 23-й тур
29 апреля. Начало в 13:00
"Заря" - "Черноморец"
Трансляция - Youtube-канал Football Hub
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В статье: Заря (Луганск) Черноморец (Одесса) смотреть футбол онлайн
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
29.04.2023 в 13:57
ЧО вы что не видите что у вас нет не одного голкипера --ищите пока не поздно --такие бабочки между ног пропускать стыдно --ГРИ выпускай Войтиховского
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