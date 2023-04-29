Заря - Черноморец: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция

"Заря" продолжает погоню за "Днепром-1" и местом в Лиге чемпионов. Пока луганчане отстают от днепрян на два очка, которые еще и имеют игру в запасе. Позади на команду Патрика ван Леувена создает давление "Динамо", над которым есть преимущество в два балла. "Черноморец" в прошлом туре уже побеждал команду из верхней части таблицы: "Кривбасс". Еще раньше "моряки" записали в свой актив ничью с "Шахтером" и "Александрией". Три последних очных встреч "Заря" выиграла у "Черноморца" с общим счетом 10:0.

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Чемпионат Украины. 23-й тур

29 апреля. Начало в 13:00

"Заря" - "Черноморец"

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