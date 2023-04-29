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Кривбасс - Александрия: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Прямая онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Кривбасс - Александрия: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция

ФК "Верес" / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Кривбассу" удался мощный рывок на старте второй части сезона, но в последнее время команда Юрия Вернидуба забуксовала и проиграла в двух турах подряд. Матч с "Александрией" для криворожцев один из ключевых этой весной, который должен дать ответ по поводу амбиций команды в борьбе за Лигу конференций. "Александрия" остается самой миролюбивой командой в мировом футболе: из восьми матчей в 2023-м подопечные Руслана Ротаня семь завершили вничью.

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Чемпионат Украины. 23-й тур
29 апреля. Начало в 15:00
"Кривбасс" - "Александрия"
Трансляция – Youtube-канал Setanta Sports
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ФК Александрия смотреть футбол онлайн
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