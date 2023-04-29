Кривбасс - Александрия: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция

"Кривбассу" удался мощный рывок на старте второй части сезона, но в последнее время команда Юрия Вернидуба забуксовала и проиграла в двух турах подряд. Матч с "Александрией" для криворожцев один из ключевых этой весной, который должен дать ответ по поводу амбиций команды в борьбе за Лигу конференций. "Александрия" остается самой миролюбивой командой в мировом футболе: из восьми матчей в 2023-м подопечные Руслана Ротаня семь завершили вничью.

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Чемпионат Украины. 23-й тур

29 апреля. Начало в 15:00

"Кривбасс" - "Александрия"

Трансляция – Youtube-канал Setanta Sports

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