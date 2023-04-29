УПЛ. Минай - Металлист 1925 1:1. Упрямство против упрямства

Ранее "Минай" четырежды играл против "Металлиста 1925" и трижды побеждал. Еще один матч остался за харьковчанами, но всегда преимущество той или иной команды было только в один мяч. Плотность ожидали и сегодня. Сегодняшние соперники – это не о фееричном, искрящемся, ярком футболе. Но это о борьбе, характере, терпении.

Обеим тем более нельзя проигрывать. Любое поражение довольно существенно ухудшает турнирное положение, учитывая ту плотность, которая сформировалась в турнирной таблице. В то же время, МХ1925 является одним из лидеров чемпионата по количеству расписанных ничьих. Интересно, согласились бы харьковчане поделить очки, если бы гипотетически такое предложение поступило до матча?

Как показали события на поле, рисковать готов никто не был. Это был классический футбол до первой результативной ошибки. Однако оба коллектива достаточно сыграны для того, чтобы не "привозить" на ровном месте. Так что первый тайм так и прошел: борьба, фолы, стандарты, но не острота.

Лучший гостевой шанс забить потерял Никита Безуглый, который после подачи углового бил в противоход вратарю. Без шансов для Бандуры, но и мимо штанги. Нюанс в том, что на дальней мог замкнуть партнер… если бы успел. Перед тем у "Металлиста 1925" бил Русин, но совсем бесхитростно. Еще один удар со штрафного тоже накрыл Бандура.

"Минай" создал шанс на первых минутах, но выход на ударную позицию – это только половина дела. Вторая половина не сложилась – крайне неточный выстрел. Хозяева долго запрягали, но потом (уже после момента Безуглого) ответили ударом головой от Мельника, который стал возможен после подачи со штрафного. На стандарты была большая ставка. Хотя срабатывала эта ставка не всегда.

Но и не всегда требовалось это. Ведь едва мяч не залетел в сетку после "игровой" атаки. Немчанинов находился с мячом вдали от ворот, но не нашел продолжения, поэтому решил пробить. И пробил так, что Сидоренко с огромным трудом отбил мяч. Вишневский сыграл на добивании и попал в штангу, а Гечев третьим темпом уже не успел. В то время "Металлист 1925" находился в меньшинстве из-за травмы, и тренеры харьковчан постоянно кричали "минута, минута". И едва эта последняя минута не стала роковой.

Очень вовремя для МХ1925 наступил перерыв. После него игра изменилась, потому что был гол. Тайм начался с обоюдных атак, ни к чему не приведших. А потом был качественный навес Вачиберадзе и не менее качественный удар Безуглого. Во второй раз Никиту из-под опеки выпустили защитники "Миная". И во второй раз он соперника не простил.

Это была не безнадежная ситуация. Шаран сразу сделал три замены, потом еще одну и одна из этих опций могла сыграть. Колеснику выкатили мяч под удар на блюдечке, но тот умудрился бездарно ткнуть мяч вратарю в руки. Безнадежность могла наступить позже, когда Курило пробивал после стандарта в падении. Не попал, но если бы забил… А так "Минай" нашел свой шанс, хотя для этого пришлось буквально подставиться под фол. Твердохлеб выиграл позицию, Курило в подкате "въехал" ему в ногу. Витенчук забил с 11-ти метров.

После этого спешили обе команды – нужно отдать им должное. Не было игры на удержание этого счета. Но и не было сил и мастерства изменить что-то за то время, что осталось до финального свистка. В итоге первая ничья в противостоянии между этими командами – как акцент на упрямстве, неуступчивости обеих команд. Между "Минаем" и "Металлистом 1925" все матчи такие конкурентные, упрямые.

Фото – Александр Приходько, UA-Футбол

Арбитр в поле - Владимир Новохатний

ФК "Минай" - "Металлист 1925" 1:1

Голы: Вадим Витенчук 73 (пен.) - Никита Безуглый 52

ФК "Минай": Александр Бандура, Иван Трубочкин (Валерий Рогозинский 56), Михаил Гечев (Тарас Дмитрук 56), Андрей Булеза, Егор Твердохлеб, Дмитрий Немчанинов, Олег Горин (Михаил Шишка 55), Игорь Гончар, Вадим Витенчук, Александр Мельник (Богдан Чуев 78), Олег Вишневский (Даниил Колесник 63)

"Металлист 1925": Денис Сидоренко, Дмитрий Капинус (Максим Жичиков 61), Евгений Ткачук, Бека Вачиберадзе (Андрей Ткачук 83), Ростислав Русин, Игорь Курило, Константин Бичек (Андрей Чирук 46), Владислав Дмитренко (Андрей Ременюк 46), Дмитрий Кравченко (Ярослав Мартынюк 70), Артем Габелок, Никита Безуглый

Предупреждения: Игорь Гончар 51, Даниил Колесник 90+3 - Никита Безуглый 3, Дмитрий Капинус 19