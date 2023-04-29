Заря - Черноморец 3:1. Поход за медалями продолжается

От матча "Заря" - "Черноморец" были определенные ожидания. В УПЛ не так и много команд, которые стараются играть интересно и конструктивно, потому их очную дуэль всегда ждешь с особым чувством. Однако есть и другая сторона медали. Несмотря на всю красоту "Зари", несмотря на дикий прогресс "Черноморца" весной, их очный матч вполне мог и разочаровать. Все же луганчане в последних турах стали играть более прагматично и менее дерзко, в то время как одесситам не хватает кадров. Какой бы футбол не ставил Григорчук, исполнительский класс будет ставить определенные ограничения.

В подтверждение последнего тезиса служат кадровые потери обеих команд. Их немного, но они были. "Заря" по-прежнему играет без Данченко, Мацапуры, Чурко и Кирюханцева, каждый из которых был очень важен в первой половине кампании. Но пока что они недоступны, что сильно сковывает Патрика ван Леувена. Перед сегодняшним матчем также выпал Игорь Снурницын - фулбек заработал две желтые в прошлом туре, из-за чего не мог помочь хозяевам. Благо ему была замена - всегда готов закрыть позицию активный Роман Вантух. Одесситы же не могли задействовать Даниила Алефиренко. Он перебрал желтых, хотя и так вряд ли бы сыграл против команды, которой принадлежит его контракт. Хотя Алефиренко - важная часть весеннего "Черноморца" и лучший бомбардир команды, забивший в семи играх шесть голов.

Первый тайм матча скорее порадовал, нежели наоборот, подтвердив наши смелые предположения, изложенные в первом абзаце. "Заря" и "Черноморец" пытались играть смело, быстро и агрессивно, часто мяч теряли, при этом давили на соперника как в центре поля, так и у чужих ворот. Одесситы старались не уступать более опытному и статусному сопернику, однако местами гости допускали очень банальные ошибки, за которыми следовало наказание. Первый гол был пропущен после попытки выйти в атаку коротким розыгрышем от своих ворот. Закончилось все быстро - Бражко перехватил, отдал на Герреро, и зимний новичок точным ударом забил свой очередной гол.

Казалось, что "Черноморец" посыпался. Непогодов в штрафной взял в руки мяч после паса от своего, из-за чего был назначен свободный удар возле вратарской. Благо для гостей, "Заря" воспользовалась возможностью ужасно. Вскоре прогрессирующий Салюк потерял мяч в центре поля, вследствие чего спустя десять секунд был обыгран Антюхом, который нанес шикарный удар из-за пределов штрафной. 2:0, можно закрывать игру... Подумали мы, но ошиблись. "Черноморец" не сдался, отквитав один гол перед свистком на перерыв. Классная атака гостей завершилась навесом Бадибанга в штрафную, где головой идеально пробил Ермаков. Как он там оказался - вопрос десятый, ибо главное - результат. То есть гол. 2:1 по итогам тайма и отличный футбол от обеих команд.

Отставание в один гол - не приговор, а потому второй тайм получился достаточно боевым и интригующим. "Черноморец" большую часть второй половины играл позиционно, стараясь прижать соперникам к их воротам. Давление было нешуточным, а вот с моментами была беда. Ибо их (моментов) особо то и не было. Защита луганчан действовала почти без сбоев, в то время как атака раз за разом получала возможность выбегать в свободные зоны. Больше других старался Герреро, который дважды на пустом месте создавал моменты для своих товарищей. Но ни Мишнев, ни Антюх не смогли воспользоваться шикарными возможностями, заставляя израильского легионера нервничать и злиться. Благо у него был еще один напарник в атаке, который большую часть игры прятался, но в нужный момент сделал то, что требовалось. Русин ближе к концу матча воспользовался пасом Герреро, установив окончательный счет - 3:1, "Заря" берет очередные три бала.

Если говорить в целом, то мы посмотрели вполне добротный футбол двух хороших команд. Критиковать "Черноморец" особо не хочется, ибо команда Григорчука старалась играть смело, правда за ошибки на своей половине пришлось дорого расплачиваться. При этом нельзя не отметить, что "моряки" сильно прибавили во второй половине сезона, их больше не назвать обреченной командой. "Заря" и осенью была хороша, однако часто оступалась там, где этого можно было избежать. Ныне все иначе. Коллектив ван Леувен стал более зрелым и спокойным, что было доказано сегодня, особенно во втором тайме. Такую команду хочется увидеть в еврокубках.

VBET-лига. 23-й тур

29 апреля, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

Заря - Черноморец 3:1

Голы: Эдуардо Герреро 16, Денис Антюх 35, Назарий Русин 79 - Виталий Ермаков 45

Заря: Александр Сапутин, Богдан Бутко, Владимир Бражко, Денис Антюх (Павел Полегенько 83), Сергей Булеца (Дмитрий Мишнев 62), Евгений Шахов, Назарий Русин (Кирилл Дришлюк 83), Максим Имереков, Эдуардо Герреро (Владислав Погорилый 90), Арсений Батагов, Роман Вантух

Черноморец: Дмитрий Непогодов, Виталий Ермаков, Лука Гучек (Андрей Штогрин 71), Орест Кузык, Илья Путря, Александр Демченко, Артур Авагимян (Максим Войтиховский 78), Александр Васильев (Сергей Политыло 80), Зигей Бадибанга, Максим Брагару, Владимир Салюк

Предупреждения: Максим Имереков 43 - Артур Авагимян 19, Александр Васильев 65