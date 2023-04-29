Шаран: Закономерный результат. У соперника было преимущество в контроле мяча

Наставник "Миная" Владимир Шаран дал комментарий после ничьей с "Металлистом" (1:1) в матче УПЛ:

- Считаю, что закономерный результат – ничья. Мы создали неплохие моменты, но у соперника было преимущество в контроле мяча. Они создали по одному опасному моменту в каждом из тайм, где мы не справлялись со стандартами.

Но первые 30 минут в нашем исполнении были провальными. Мы знали, что они хорошо контролируют мяч, у них хорошие технические игроки. Хотели силой обыграть эту команду. Но давил на ребят результат. Перед игрой я их не узнал.

Руководство все делает для того, чтобы мы побеждали. То есть мотивирует ребят, задолженностей у нас нет, в коллективе – полный порядок. Но волнение опытных игроков – я ему удивился. После замен игра поменялась. Вышедшие на поле игроки усилили игру. Хорошо в итоге, что мы сыграли вничью

– Мельника пришлось вынужденно менять. В каком он состоянии?

– Думаю, все будет нормально. Не разобрались в эпизоде, когда был верховой мяч. Небольшое повреждение - к следующему матчу, думаю, он уже восстановится.

Поблагодарил за отдачу команду. Первые 30 минут нужно разобрать, проанализировать, потому что психология выходит на первый план. Не физика, а именно психология. Мы раньше видели более раскованную команду, а сегодняшние первые 30 минут была скованность. В конце уже думали о том, как сохранить тот результат, который есть.

Также есть кадровые проблемы. Воробчак выпал на полгода. Нам не хватает агрессивности спереди, на флангах. Сегодня мы особенно ясно увидели, что этого не хватает.

- Был ли хоть один матч этого сезона, когда у вас не было головной боли по поводу кадровых потерь? Постоянно приходится решать эти проблемы…

– Приходится, но в настоящее время я не могу сказать, что нам не хватает количественно игроков. Готовились к матчу двадцать полевых футболистов и три вратаря. Выпал только Кравчук, который травмировался в матче с "Вересом". Игроков достаточно, но хочется побольше креатива на флангах. Коллектив у нас хороший, работаем дальше. Осталось семь туров. Работаем, стараемся, чтобы остаться в лиге и на следующий сезон, – сказал тренер.