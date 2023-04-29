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ФК Минай - Металлист 1925 1:1. Обзор матча и видео голов
Подопечные Шарана и Эдмара обменялись голами
UA-Football/Автор - Олександр Приходько
В рамках 23 тура чемпионата Украины подопечные Владимира Шарана и Эдмара расписали ничью. Команды обменялись во втором тайме этой встречи. После этого тура "Минай" занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, а харьковская команда – 9-е.
УПЛ. 23-й тур. 29.04.2023
Минай. Стадион: "Минай-Арена"
Арбитр в поле - Владимир Новохатний
Голы: Вадим Витенчук 73 (пен.) - Никита Безуглый 52
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