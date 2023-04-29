ФК Минай - Металлист 1925 1:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 23 тура чемпионата Украины подопечные Владимира Шарана и Эдмара расписали ничью. Команды обменялись во втором тайме этой встречи. После этого тура "Минай" занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, а харьковская команда – 9-е.

УПЛ. 23-й тур. 29.04.2023

Минай. Стадион: "Минай-Арена"