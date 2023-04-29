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ФК Минай - Металлист 1925 1:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Подопечные Шарана и Эдмара обменялись голами

ФК Минай - Металлист 1925 1:1. Обзор матча и видео голов

UA-Football/Автор - Олександр Приходько

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В рамках 23 тура чемпионата Украины подопечные Владимира Шарана и Эдмара расписали ничью. Команды обменялись во втором тайме этой встречи. После этого тура "Минай" занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, а харьковская команда – 9-е.

УПЛ. 23-й тур. 29.04.2023
Минай. Стадион: "Минай-Арена"

Арбитр в поле - Владимир Новохатний
ФК "Минай" - "Металлист 1925" 1:1
Голы: Вадим Витенчук 73 (пен.) - Никита Безуглый 52

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай
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