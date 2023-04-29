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Дорога к еврокубкам. Заря - Черноморец 3:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Заря - Черноморец ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 29.04.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Дорога к еврокубкам. Заря - Черноморец 3:1. Обзор матча и видео голов

upl.ua

Новина українською

"Заря" и "Черноморец" сыграли матч в рамках 23 тура УПЛ, где первые уверенно одержали победу.

В первом тайме отличились обе команды. Сначала на 16 минуте после ошибки соперника свой момент реализовал Герреро. На 35 минуте Денис Антюх удвоил счет мощным ударом из-за штрафной. Закончился первый тайм фланговой подачей от "Черноморца", что и привело к счету 2:1.

Во втором тайме Назарий Русин окончательно выявил победителя, забив на 79 минуте.

"Заря" борется за зону еврокубков и занимает третье место в турнирной таблице, имея на своем счету 49 очков.

"Черноморец" занимает 13 место, имея у себя в активе 23 очка. Их преследователь "Минай" имеет то же самое количество очков, но клуб из Одессы имеет лучшую разницу между забитыми и пропущенными мячами: -9 против -10.

VBET лига. 23-й тур
29 апреля, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского
"Заря" - "Черноморец" 3:1
Голы: Эдуардо Герреро 16, Денис Антюх 35, Назарий Русин 79 - Виталий Ермаков 45

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В статье: Заря (Луганск) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
29.04.2023 в 17:17
ГРИ ищите голкипера это не возможно смотреть на игру Непогодова --такие бабочки пропускать извените--ставь Войтиховского а вы что ещё не отдали в Р -Фарму Штогрина -Гладкого -Паста -Политыло для усиления и выхода в1 лигу
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Лекарь (село Дарниця)
29.04.2023 в 18:19
А то, шо захит дирявий тебе не засмучує? Один тільки Гереро мав записувати 2 асисти, але партнери змарнували 100% нагоди. Може, воротар іне дуже добре грає, але хто привозив на свої ворота? Перший гол хто зробів? Невже Нєпогодов? Та ні, захисники, що недбало розігрували м*яч. Але ти, великий спец, вважаєш, що винен воротар. То, виходить, що ти просто бовдур звичайний. Але пишеш з думкою експерта
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