Дорога к еврокубкам. Заря - Черноморец 3:1. Обзор матча и видео голов

"Заря" и "Черноморец" сыграли матч в рамках 23 тура УПЛ, где первые уверенно одержали победу.

В первом тайме отличились обе команды. Сначала на 16 минуте после ошибки соперника свой момент реализовал Герреро. На 35 минуте Денис Антюх удвоил счет мощным ударом из-за штрафной. Закончился первый тайм фланговой подачей от "Черноморца", что и привело к счету 2:1.

Во втором тайме Назарий Русин окончательно выявил победителя, забив на 79 минуте.

"Заря" борется за зону еврокубков и занимает третье место в турнирной таблице, имея на своем счету 49 очков.

"Черноморец" занимает 13 место, имея у себя в активе 23 очка. Их преследователь "Минай" имеет то же самое количество очков, но клуб из Одессы имеет лучшую разницу между забитыми и пропущенными мячами: -9 против -10.