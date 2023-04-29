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Дорога к еврокубкам. Заря - Черноморец 3:1. Обзор матча и видео голов
Заря - Черноморец ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 29.04.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
upl.ua
"Заря" и "Черноморец" сыграли матч в рамках 23 тура УПЛ, где первые уверенно одержали победу.
В первом тайме отличились обе команды. Сначала на 16 минуте после ошибки соперника свой момент реализовал Герреро. На 35 минуте Денис Антюх удвоил счет мощным ударом из-за штрафной. Закончился первый тайм фланговой подачей от "Черноморца", что и привело к счету 2:1.
Во втором тайме Назарий Русин окончательно выявил победителя, забив на 79 минуте.
"Заря" борется за зону еврокубков и занимает третье место в турнирной таблице, имея на своем счету 49 очков.
"Черноморец" занимает 13 место, имея у себя в активе 23 очка. Их преследователь "Минай" имеет то же самое количество очков, но клуб из Одессы имеет лучшую разницу между забитыми и пропущенными мячами: -9 против -10.
VBET лига. 23-й тур
29 апреля, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского
Голы: Эдуардо Герреро 16, Денис Антюх 35, Назарий Русин 79 - Виталий Ермаков 45
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