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Ван Леувен: Черноморец не всегда давал возможность для прессинга

Премьер-лига
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Коуч луганчан о победе над командой Григорчука

Ван Леувен: Черноморец не всегда давал возможность для прессинга

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер "Зари" Патрик ван Леувен прокомментировал победу над одесским "Черноморцем" в рамках 23-го тура УПЛ.

- Начали мы игру хорошо, сразу начали появляться моменты для реализации – это хорошо. Вообще хорошие результаты мы показали и в итоге первого тайма. Мы хотели проводить замены раньше, чтобы ребята смогли отдохнуть до следующего поединка, а он уже в среду, очень короткий срок для подготовки.

К началу перерыва мы пропустили гол и были некоторые моменты, которые хотелось бы забивать, но не суждено. Много моментов у Герреро, сказал, что он должен больше бить по воротам, когда готов к этому. Также хорошо сыграл в паре с Назарием Русиным и счет стал 3:1 в нашу пользу. Это футбол – кто забивает больше, тот побеждает.

- Герреро много играет на команду, но не всегда пытается сам пробивать. Что Вы ему говорили на этот счет?

- Я уже хотел его заменить, но в тот момент он начал более продуктивно работать и впоследствии еще имел хорошие эпизоды. Поэтому я решил его оставить в игре, что и привело к ассисту Назарию.

- Почему Вы начали проводить замены так поздно?

- Я смотрел на состояние ребят, кто еще может играть спокойно, а кого уже нужно заменить. У нас атакующие футболисты "с карточками", и на это мы тоже обращали внимание.

- Почему Ваша команда отказалась от интенсивного прессинга у ворот соперника по перерыву?

- Погодные условия для футбола были очень хорошие, но некоторые игроки "долго не видели солнца", не привыкли к такой теплой погоде и спустя некоторое время устали. Также "Черноморец" не всегда давал такую возможность для прессинга.

- Молодой Сергей Булеца был заменен раньше, чем, например опытный, Евгений Шахов. Почему так получилось, у него есть какие-то проблемы?

- Евгений, как вы сказали, более опытный футболист, один из тех, кто на поле дает очень много подсказок партнерам, поэтому мы хотели, чтобы он играл дальше.

- У "Зари" в этом сезоне было очень много самых острых моментов, но, к сожалению, многие из них остались нереализованными. Будете ли Вы работать над этими аспектами игры, которые могли бы точно пригодиться в будущих еврокубках.

– Мы над этими аспектами работаем всегда, на каждой тренировке. Поэтому об этом и речь не идет. Будем на видео разбирать ошибки каждого игрока, показывать им, что было сделано неверно, а потом уже на практике оттачивать теорию.

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В статье: Заря (Луганск) Черноморец (Одесса) Патрик ван Леувен
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Источник:
ФК "Заря"

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