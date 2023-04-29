Кривбасс - Александрия 2:1. Кому путевку в еврокубки?

Сегодняшний матч можно было назвать решающим для "Кривбасса". Руководство, игроки, тренерский штаб могут сколько угодно говорить, что перед ними не стоит задача попадания в еврокубки, но такие мысли все равно посещают криворожан. Ибо глупо не побороться, когда есть возможность. А возможность действительно есть, ведь пока "Кривбасс" набирал очки в ноябре, а после неплохо начинал весной, "Александрия", застолбившая последнюю еврокубковую путевку, смотрелась нестабильно. Коллектив Ротаня победил весной всего раз, и даже отсутствие поражений не может служить оправданием для постоянных потерь очков. И это при не самом сложном графике, ибо матчи против "Динамо", "Шахтера", "Зари" и "Днепра-1" будут ждать "горожан" впереди.

В общем, обеим командам было что доказывать. "Кривбасс" подошел к игре не без потерь. Вернидуб продолжает играть без чистого форварда, ибо Устименко и Дебелко никак не вернутся из лазарета. Отданный в аренду Хобленко сейчас бы пригодился, правда? Были проблемы и в полузащите, и в защите, где сегодня не могли сыграть Вернидуб, Банада и Якимец. Благо вернулся Капич, который и передачу качественную отдать способен, и мяч протащить вперед. У "Александрии" кадровая ситуация чуть лучше. Снова в строю Рыбалка и Михайленко, которые сегодня сходу вышли в центре поля. Правда и здесь не обошлось без потерь - в заявке отсутствовал Ковалец. Помимо этого, Ротань сменил трех из четырех защитников, доверившись сочетанию Копина - Бабогло - Бондаренко - Скорко. Логинов и Мирошниченко оказались в запасе, в то время как Цуриков пропускал поединок из-за повреждения.

В последних двух турах "Кривбасс" и "Александрии" на двоих набрали лишь два бала. Коллектив Вернидуба чуть сдал после победы над "Зарей", уступив поочередно "Минаю" и "Черноморцу". "Горожане" же в двух последних играх не забивали и не пропускали, подарив зрителю две грустные нулевки. Сегодняшняя игра шла к третьему подобному результату. Первый тайм не запомнился абсолютно ничем интересным. Обе команды поочередно владели мячом, однако делали это медленно и натужно, избегая любого риска. Больше моментов создала "Александрия". Целых два, и оба у Кулакова. В самом начале матча он неплохо пробивал с разворота, однако мяч после его удара угодил в Бескоровайного. Ближе к концу тайма Андрей получил передачу от Калитвинцева, однако метров с 11-ти пробил точно в руки Клищуку. Собственно все.

Также отметим, что вскоре после своего второго момента был заменен Кулаков - в эпизоде с Луневым форвард получил травму. Что интересно, вместо него на поле вышел вингер Волошин, вследствие чего на поле не осталось ни одного номинального форварда. И это в игре с двумя моментами... И от кого ждать голов, спросите вы?

Ладно, закончим с критикой, перейдем к хорошему. Второй тайм получился куда продуктивнее и интереснее первого. "Александрия" здорово начала вторую половину, создав за 10 минут моментов больше, чем за последние два с половиной матча. Команда играла агрессивно, часто била с разных дистанций и лишь реализация подвела коллектив Ротаня. Два момента было у Третьякова, который сначала пробил рядом с дальней штангой, а после не сумел переиграть Клищука. Хорошо издали целил Калитвинцев, но сфера угодила в перекладину. И когда начало казаться, что гол "Александрии" назревает, точный удар действительно пришел. Правда есть нюанс.

Забил "Кривбасс", который после провального начала тайма выровнял игру, а вскоре после выжал из этого плоды. Подача углового от Капича пошла на голову Задераки, тот скинул вдоль линии ворот, мяч прошел между ног у Бондаренко и оказался в районе дальней штанги - там в касание замыкал Стецков. Гол и голевая на счету экс-игроков "Александрии". И такое случается, к несчастью для сегодняшних гостей. Ротань сходу принялся делать замены, убрав с поля, к примеру, вышедшего ранее Волошина (юный вингер и правда не попал в игру), однако прибавить впереди это особо не помогло. Более того, желание активнее играть на чужой половине приводило к ошибкам на своей, чем раз за разом пользовался "Кривбасс". По итогу, коллектив Вернидуба сумел забить второй - Микитишин в чужой штрафной воспользовался пасом Хомченовского, со второй попытки затолкав мяч за линию ворот.

Уже в компенсированное усилиями Мирошниченко гости отквитали один гол, но было уже слишком поздно. "Кривбасс" взял три бала и максимально закрутив борьбу за пятое еврокубковое место. На счету коллектива Вернидуба ныне 31 бал, у "Колоса" и "Ворсклы" по 30, а у "Александрии" - 34. Да, у последних остается игра в запасе, однако и календарь впереди ожидает такой, что гарантировать стабильный набор очков никто не рискнет. А ведь зимовать "горожане" уходили с перевесом с куда большим перевесом от преследователей.

VBET-лига. 23-й тур

29 апреля, Кривой Рог, стадион "Горняк"

Кривбасс - ФК Александрия 2:1

Голы: Тимур Стецков 65, Артур Микитишин 81 - Денис Мирошниченко 90+1

Кривбасс: Андрей Клищук, Тимур Стецков, Андрей Понедельник, Рифет Капич, Дмитрий Хомченовский, Никита Татарков, Даниил Бескоровайный, Максим Лунев (Захар Карпусь 90), Артур Микитишин (Клим Приходько 83), Иван Дибанго, Максим Задерака

ФК Александрия: Никита Шевченко, Владислав Бабогло, Андрей Кулаков (Викентий Волошин 42, Денис Мирошниченко 73), Владислав Калитвинцев, Максим Третьяков, Кирилл Сигеев, Даниил Скорко (Иван Матюшенко 83), Юрий Копина, Сергей Рыбалка, Валерий Бондаренко, Николай Михайленко (Эмиль Мустафаев 73)

Предупреждения: Максим Лунев 39, Дмитрий Хомченовский 46, Клим Приходько 88 - Кирилл Сигеев 50, Валерий Бондаренко 75