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Кривбасс - ФК Александрия 2:1. Обзор матча и видео голов
Подопечные Вернидуба переиграли команду Ротаня
Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий
В рамках 23-го тура чемпионата Украины криворожский "Кривбасс" обыграл "Александрию". Подопечные Юрия Вернидуба дважды поразили ворота соперника во втором тайме. Команда Руслана Ротаня сумела отыграть один мяч только в компенсированное время, однако этого было мало, чтобы заработать очки. После этого тура "Кривбасс" занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ, а "Александрия" – 5-е.
VBET-лига. 23-й тур
29 апреля, Кривой Рог, стадион "Горняк"
Голы: Тимур Стецков 65, Артур Микитишин 81 - Денис Мирошниченко 90+1
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