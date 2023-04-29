Кривбасс - ФК Александрия 2:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 23-го тура чемпионата Украины криворожский "Кривбасс" обыграл "Александрию". Подопечные Юрия Вернидуба дважды поразили ворота соперника во втором тайме. Команда Руслана Ротаня сумела отыграть один мяч только в компенсированное время, однако этого было мало, чтобы заработать очки. После этого тура "Кривбасс" занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ, а "Александрия" – 5-е.

VBET-лига. 23-й тур

29 апреля, Кривой Рог, стадион "Горняк"

Кривбасс - ФК Александрия 2:1

Голы: Тимур Стецков 65, Артур Микитишин 81 - Денис Мирошниченко 90+1