50-я победа Днепр-1 в гостевых матчах УПЛ. Ингулец - Днепр-1 0:2. Обзор матча и видео голов

"Ингулец" и "Днепр-1" сыграли матч в рамках 23 тура УПЛ. Подопечные Александра Кучера на выезде победили в важном для себя матче "Ингулец" со счетом 0:2. Для них это стал 50 выигранный гостевой матч в Чемпионатах Украины.

Лучший бомбардир УПЛ Артем Довбик продолжает голевую феерию. В этом матче он реализовал пенальти на 58 минуте. Через 5 минут Игорь Когут удвоил результат команды, реализовав момент на 63 минуте.

Сейчас Артем Довбик продолжает серию забитых мячей - 5 игр, 8 голов. Всего нападающий имеет на своем счету 20 мячей в 23 играх.

"Днепр-1" занимает 2 место в турнирной таблице. До "Шахтера", который занимает первую строчку, днепрянам не хватает 5 очков, но они имеют матч в запасе.

"Ингулец" занимает 10 место, имея 26 очков в активе.