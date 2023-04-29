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50-я победа Днепр-1 в гостевых матчах УПЛ. Ингулец - Днепр-1 0:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Ингулец - Днепр-1 ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 29.04.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

50-я победа Днепр-1 в гостевых матчах УПЛ. Ингулец - Днепр-1 0:2. Обзор матча и видео голов

Фото: УПЛ

Новина українською

"Ингулец" и "Днепр-1" сыграли матч в рамках 23 тура УПЛ. Подопечные Александра Кучера на выезде победили в важном для себя матче "Ингулец" со счетом 0:2. Для них это стал 50 выигранный гостевой матч в Чемпионатах Украины.

Лучший бомбардир УПЛ Артем Довбик продолжает голевую феерию. В этом матче он реализовал пенальти на 58 минуте. Через 5 минут Игорь Когут удвоил результат команды, реализовав момент на 63 минуте.

Сейчас Артем Довбик продолжает серию забитых мячей - 5 игр, 8 голов. Всего нападающий имеет на своем счету 20 мячей в 23 играх.

"Днепр-1" занимает 2 место в турнирной таблице. До "Шахтера", который занимает первую строчку, днепрянам не хватает 5 очков, но они имеют матч в запасе.
"Ингулец" занимает 10 место, имея 26 очков в активе.

VBET лига. 23-й тур
29 апреля, Петрово. Стадион "Ингулец"
"Ингулец" - "Днепр-1" 0:2
Голы: Артем Довбик 58 (пен.), Игорь Когут 63

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В статье: Ингулец (Петрово) СК Днепр-1
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