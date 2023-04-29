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Верес подписал новые соглашения с двумя футболистами

Премьер-лига
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Футболисты юношеской команды Верес продлили сотрудничество с клубом

Верес подписал новые соглашения с двумя футболистами

Фото: nkveres.com

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Дмитрий Шух и Максим Вадовский подписали новые контракты с "Вересом", об этом сообщает сайт клуба.

Контракты игроков будут на улучшенных условиях и вступят в силу с первого июля 2023 года. Оба соглашения рассчитаны на 3 года.

В текущем сезоне Максим Вадовский сыграл за юношескую команду "Вереса" 20 матчей и забил 5 голов. Также полузащитник дебютировал за главную команду в товарищеском матче против львовских "Карпат".

Дмитрий Шух сыграл за юношескую "народную команду" 17 матчей и забил 4 гола. Полузащитник сыграл два матча за основную команду в УПЛ.

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В статье: Верес (Ровно)
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Источник:
nkveres.com

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