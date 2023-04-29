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Верес подписал новые соглашения с двумя футболистами
Футболисты юношеской команды Верес продлили сотрудничество с клубом
Фото: nkveres.com
Дмитрий Шух и Максим Вадовский подписали новые контракты с "Вересом", об этом
Контракты игроков будут на улучшенных условиях и вступят в силу с первого июля 2023 года. Оба соглашения рассчитаны на 3 года.
В текущем сезоне Максим Вадовский сыграл за юношескую команду "Вереса" 20 матчей и забил 5 голов. Также полузащитник дебютировал за главную команду в
Дмитрий Шух сыграл за юношескую "народную команду" 17 матчей и забил 4 гола. Полузащитник сыграл два матча за основную команду в УПЛ.
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