Верес подписал новые соглашения с двумя футболистами

Дмитрий Шух и Максим Вадовский подписали новые контракты с "Вересом", об этом сообщает сайт клуба.

Контракты игроков будут на улучшенных условиях и вступят в силу с первого июля 2023 года. Оба соглашения рассчитаны на 3 года.

В текущем сезоне Максим Вадовский сыграл за юношескую команду "Вереса" 20 матчей и забил 5 голов. Также полузащитник дебютировал за главную команду в товарищеском матче против львовских "Карпат".

Дмитрий Шух сыграл за юношескую "народную команду" 17 матчей и забил 4 гола. Полузащитник сыграл два матча за основную команду в УПЛ.