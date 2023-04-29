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Ротань о поражении от Кривбасса: Не всегда лучшая команда выигрывает матч
Коуч "Александрии" о поединке с командой Вернидуба
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер ФК "Александрия" Руслан Ротань прокомментировал
– Поздравляю "Кривбасс" с победой. До того как счет стал в пользу криворожцев, мы не сумели забить. Пропустили из стандарта, после чего пошла нервная игра, и в итоге "Кривбасс" победил. Я поблагодарил ребят за матч, они делали все для победы – но это футбол, подобное случается. Не всегда лучшая команда выигрывает матч.
– Как вам судейство? Есть ли какие-нибудь замечания?
– А что с судейством? Возможно, было пенальти в ворота "Кривбасса". Но мы принимаем то, что есть. Смотрите эпизоды. Может быть, вы на матче не были?! Были? Значит – плохо видели.
– Как вы считаете, погодные условия сегодня повлияли на результат?
- Погода одинакова для двух команд. Действительно, никто из футболистов не любит играть, когда есть ветер или другие так называемые "нефутбольные условия" - тяжелое поле, дождь и т.д. Но мы должны принимать все. Благодарю наших защитников, что мы вообще играем в этом чемпионате. Это первое, что нужно сказать.
– Борьба за место в еврокубках обостряется? Что вы сказали своим ребятам после поражения от "Кривбасса"?
– У нас есть следующий матч. Мы должны принять этот проигрыш и двигаться дальше. Вы правильно отметили: борьба обостряется. Теперь каждый поединок будет битвой за шесть очков. Это я подопечным и сказал.
- Как вы оцените игру вратаря Никиты Шевченко? Была ли его вина в пропущенных мячах?
- Я оцениваю игру "Александрии" в целом и не хочу на ком-то одном акцентировать. Выигрывает или проигрывает вся команда. Мы все вместе сегодня уступили. Этот результат следует принять, сделать правильный анализ и двигаться дальше.
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