Ротань о поражении от Кривбасса: Не всегда лучшая команда выигрывает матч

Главный тренер ФК "Александрия" Руслан Ротань прокомментировал поражение от криворожского "Кривбасса" в рамках 23-го тура УПЛ.

– Поздравляю "Кривбасс" с победой. До того как счет стал в пользу криворожцев, мы не сумели забить. Пропустили из стандарта, после чего пошла нервная игра, и в итоге "Кривбасс" победил. Я поблагодарил ребят за матч, они делали все для победы – но это футбол, подобное случается. Не всегда лучшая команда выигрывает матч.

– Как вам судейство? Есть ли какие-нибудь замечания?

– А что с судейством? Возможно, было пенальти в ворота "Кривбасса". Но мы принимаем то, что есть. Смотрите эпизоды. Может быть, вы на матче не были?! Были? Значит – плохо видели.

– Как вы считаете, погодные условия сегодня повлияли на результат?

- Погода одинакова для двух команд. Действительно, никто из футболистов не любит играть, когда есть ветер или другие так называемые "нефутбольные условия" - тяжелое поле, дождь и т.д. Но мы должны принимать все. Благодарю наших защитников, что мы вообще играем в этом чемпионате. Это первое, что нужно сказать.

– Борьба за место в еврокубках обостряется? Что вы сказали своим ребятам после поражения от "Кривбасса"?

– У нас есть следующий матч. Мы должны принять этот проигрыш и двигаться дальше. Вы правильно отметили: борьба обостряется. Теперь каждый поединок будет битвой за шесть очков. Это я подопечным и сказал.

- Как вы оцените игру вратаря Никиты Шевченко? Была ли его вина в пропущенных мячах?

- Я оцениваю игру "Александрии" в целом и не хочу на ком-то одном акцентировать. Выигрывает или проигрывает вся команда. Мы все вместе сегодня уступили. Этот результат следует принять, сделать правильный анализ и двигаться дальше.