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Тренер Руха: Нам сейчас больше нужны очки, чем игра
Послематчевая пресс-конференция Виталия Пономарева
fcrukh.com
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев пообщался с общественностью после матча 23-го тура УПЛ. Его команда, напомним, сыграла вничью 11:1 с "Ворсклой".
– К сожалению, нам не получилось сегодня сыграть так, как мы хотели. Это если брать сам рисунок игры. Чувствуется, что на футболистах лежит очень большая ответственность. К тому же сейчас больше нужны очки, чем игра. Но хотелось бы, чтобы футболисты демонстрировали хороший футбол.
Тем футболистам, которые у нас есть, нужно развиваться, а им есть куда расти профессионально, стоит стремиться к качественной игре, тогда результат придет. Сейчас же, к сожалению, над ними висит вот эта турнирная ситуация, есть груз ответственности, поэтому не удалось сыграть раскрепощенно, уверенно, поэтому не все у нас получается.
"Ворскла" – хорошая команда, у нее очень опытная линия защиты. Мы знали, как они действуют на футбольном поле, изучили слабые места. Однако не удалось воплотить в жизнь все запланированное, поэтому сложно было организовать много опасностей у ворот соперников, - сказал тренер.
"Рух" после 23-х сыгранных поединков набрало 20 очков.
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