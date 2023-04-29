Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Григорчук о матче с Зарей: Мы проиграли и очень этим недовольны
Коуч одесситов о поединке против команды ван Леувена
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук поделился мнениями после
"Первое впечатление? Мы проиграли и очень этим недовольны. Я не могу не согласиться с тем, что сегодня мы были разные (в двух таймах). Когда мы играем, и когда мы не играем, потому что немного боимся и на ровном месте теряем м' ячи. Из-за этого приходится очень много работать в обороне. А против команды с таким уровнем мастерства, который имеет "Заря", это очень непросто.
Я бы не сказал, что сегодня были какие-то кардинальные тактические перемены. Если защитник выходит не слева, а справа, или наоборот – ну это нельзя считать чем-нибудь серьезным, это обычная вещь. Они могут сыграть так в течение одной игры, то на правом фланге, то на левом. Одно, что можно отметить – Брагару начал повыше, играл сегодня как вингер, а не как защитник. Нам нужно было определять основной состав с учетом выпавшего Алефиренко", - рассказал наставник "моряков".
Популярное сейчас
- Первая лига. Карпаты на десятой компенсированной минуте вырывают победу у Оболони
- Вратарь молодежной команды Шахтера в возрасте 18 лет мобилизовался в ряды ВСУ
- Шовковский не будет тренером Динамо - Луческу останется. Влог Роберто Моралеса
- Судьи в УПЛ снова чудят, виноват ли Нещерет, кто выйдет из Первой лиги. Влог Роберто Моралеса
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- Шикарная топлесс-модель и фанатка МЮ в отчаянии после разгрома от Севильи. ФОТО