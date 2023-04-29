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Григорчук о матче с Зарей: Мы проиграли и очень этим недовольны

Премьер-лига
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Коуч одесситов о поединке против команды ван Леувена

Григорчук о матче с Зарей: Мы проиграли и очень этим недовольны

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

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Главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук поделился мнениями после поражения от луганской "Зари" в рамках 23-го тура УПЛ.

"Первое впечатление? Мы проиграли и очень этим недовольны. Я не могу не согласиться с тем, что сегодня мы были разные (в двух таймах). Когда мы играем, и когда мы не играем, потому что немного боимся и на ровном месте теряем м' ячи. Из-за этого приходится очень много работать в обороне. А против команды с таким уровнем мастерства, который имеет "Заря", это очень непросто.

Я бы не сказал, что сегодня были какие-то кардинальные тактические перемены. Если защитник выходит не слева, а справа, или наоборот – ну это нельзя считать чем-нибудь серьезным, это обычная вещь. Они могут сыграть так в течение одной игры, то на правом фланге, то на левом. Одно, что можно отметить – Брагару начал повыше, играл сегодня как вингер, а не как защитник. Нам нужно было определять основной состав с учетом выпавшего Алефиренко", - рассказал наставник "моряков".

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В статье: Заря (Луганск) Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
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