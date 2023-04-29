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УПЛ определила лучшего игрока и тренера 23-го тура

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Оба - представители "Зари"

УПЛ определила лучшего игрока и тренера 23-го тура

Фото: УПЛ

Новина українською

Сегодня, 29 апреля прошли заключительные поединки 23-го тура чемпионата Украины.

Экспертный совет украинской Премьер-лиги определил лучших футболистов и тренеров этого тура. В список специалистов УПЛ входят: Леонид Буряк, Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.

В итоге по результатам голосования победу в номинации лучшего игрока одержал форвард "Зари" - Эдуардо Герреро (панамский футболист открыл счет в победном матче с одесским "Черноморцем"). Лучшим наставником также был признан представитель из лагеря луганской команды – Патрик ван Леувен.

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В статье: Заря (Луганск) Патрик ван Леувен Эдуардо Герреро
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (3)
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жажа_the_best (Харьков)
29.04.2023 в 23:22
А чем Иван Леувен не кандидат на пост главного тренера сборной Украины? Нидерландец уже пропитан насквозь украинским футболом знает все его тонкости и ньюнсы. Его Заря играет в современый атакующий футбол. Такую модель игры он привит и нашей сборной. Я двумя руками и ногами за этого кандидата!
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Кокс11 (Харьков)
29.04.2023 в 23:21
Він сало не їсть і на обличча не схож на щирого українця. Літом його Маккабі поверне.
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0
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жажа_the_best (Харьков)
29.04.2023 в 23:13
Герреро срочно натурализировать и бросить в бой уже в ближайшую игру. Нам в сборной не хватает таких острых и забивных атакеров. Тещина подруга Зинаида Карловна работающая в паспортном столе обещала за коробку шоколадных конфет помочь в этом вопросе.
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