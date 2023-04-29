УПЛ определила лучшего игрока и тренера 23-го тура

А чем Иван Леувен не кандидат на пост главного тренера сборной Украины? Нидерландец уже пропитан насквозь украинским футболом знает все его тонкости и ньюнсы. Его Заря играет в современый атакующий футбол. Такую модель игры он привит и нашей сборной. Я двумя руками и ногами за этого кандидата!