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УПЛ определила лучшего игрока и тренера 23-го тура
Оба - представители "Зари"
Фото: УПЛ
Сегодня, 29 апреля прошли заключительные поединки 23-го тура чемпионата Украины.
Экспертный совет украинской Премьер-лиги определил лучших футболистов и тренеров этого тура. В список специалистов УПЛ входят: Леонид Буряк, Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.
В итоге по результатам голосования победу в номинации лучшего игрока одержал форвард "Зари" - Эдуардо Герреро (панамский футболист открыл счет в победном матче с одесским "Черноморцем"). Лучшим наставником также был признан представитель из лагеря луганской команды – Патрик ван Леувен.
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