  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Днепра-1: Мы выходим с попыткой победить, а уже после смотрим у кого какое место в таблице
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Днепра-1: Мы выходим с попыткой победить, а уже после смотрим у кого какое место в таблице

Премьер-лига
(1 голосов)

Когут о победе над "Ингульцом"

Хавбек Днепра-1: Мы выходим с попыткой победить, а уже после смотрим у кого какое место в таблице

СК "Дніпро 1" / Автор невідомий

Новина українською

Полузащитник СК "Днепр-1" Игорь Когут прокомментировал победу над "Ингульцом" в рамках 23-го тура УПЛ. 27-летний хавбек забил второй гол днепрян в этом поединке.

- Игорь, после такого гола обычно спрашивают, прямо ли знал, что нужно в тот момент наносить удар?

– Да, я видел, что вратарь делает движение на меня, но я не видел насколько близко он ко мне подошел, поэтому пытался как можно сильнее пробить головой – главное, чтобы мяч попал в цель.

– Вот такие открывания за спины защитникам – это была часть сегодняшних тактических действий?

– Действительно, Александр Кучер говорил, чтобы мы играли на своих лучших качествах, врывались в зоны и я это сделал.

– В прошлом матче ты тоже забил, при чем гол стал решающим в дополнительное время. Ожидал, что сегодня окажешься в основном составе?

– Все это решает главный тренер. Это его видение, как может сложиться игра. Может быть, он мог бы видеть, что я выйду на замену и так помогу команде, но он решил поставить меня с первых минут. Я благодарен ему за возможность сыграть в стартовом составе и надеюсь, что я оправдал это доверие.

– Ты давно не выходил в стартовом составе. Насколько трудно было ждать своего шанса?

– Я нормально тренировался, но, как говорится, что "Бог не Тимошка – видит понемногу", и вот сейчас мне за мой труд все это возвращается. Это за мое усердие, за то, что не опускал руки и не вешал нос, а постоянно тренировался.

– Сегодняшний матч проходил в непростые погодные условия: первый тайм против ветра, а второй тайм по ветру. Как это влияло на игру?

– Нас предупредили, что первый тайм будет против ветра, поэтому нужно было спокойно действовать, а после перерыва мы знали, что у нас будут неплохие шансы в атаке.

– То, что вся группа лидеров перед этим выиграла, это как-то давило психологически?

– Нет, не особенно это давило. Мы выходим на каждый матч с попыткой победить, а уже после поединка будем смотреть кто и как сыграл, у кого какое место в турнирной таблице.

По теме
yellow-arrow
Скрипник о матче с Рухом: Сегодня мы потеряли 2 очка
yellow-arrow
Ковалец: Мы могли забить мяч, но пропустили с пенальти, и уже было труднее
yellow-arrow
Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ингулец (Петрово) Игорь Когут СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СК "Днепр-1"

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде