Хавбек Днепра-1: Мы выходим с попыткой победить, а уже после смотрим у кого какое место в таблице

Полузащитник СК "Днепр-1" Игорь Когут прокомментировал победу над "Ингульцом" в рамках 23-го тура УПЛ. 27-летний хавбек забил второй гол днепрян в этом поединке.

- Игорь, после такого гола обычно спрашивают, прямо ли знал, что нужно в тот момент наносить удар?

– Да, я видел, что вратарь делает движение на меня, но я не видел насколько близко он ко мне подошел, поэтому пытался как можно сильнее пробить головой – главное, чтобы мяч попал в цель.

– Вот такие открывания за спины защитникам – это была часть сегодняшних тактических действий?

– Действительно, Александр Кучер говорил, чтобы мы играли на своих лучших качествах, врывались в зоны и я это сделал.

– В прошлом матче ты тоже забил, при чем гол стал решающим в дополнительное время. Ожидал, что сегодня окажешься в основном составе?

– Все это решает главный тренер. Это его видение, как может сложиться игра. Может быть, он мог бы видеть, что я выйду на замену и так помогу команде, но он решил поставить меня с первых минут. Я благодарен ему за возможность сыграть в стартовом составе и надеюсь, что я оправдал это доверие.

– Ты давно не выходил в стартовом составе. Насколько трудно было ждать своего шанса?

– Я нормально тренировался, но, как говорится, что "Бог не Тимошка – видит понемногу", и вот сейчас мне за мой труд все это возвращается. Это за мое усердие, за то, что не опускал руки и не вешал нос, а постоянно тренировался.

– Сегодняшний матч проходил в непростые погодные условия: первый тайм против ветра, а второй тайм по ветру. Как это влияло на игру?

– Нас предупредили, что первый тайм будет против ветра, поэтому нужно было спокойно действовать, а после перерыва мы знали, что у нас будут неплохие шансы в атаке.

– То, что вся группа лидеров перед этим выиграла, это как-то давило психологически?

– Нет, не особенно это давило. Мы выходим на каждый матч с попыткой победить, а уже после поединка будем смотреть кто и как сыграл, у кого какое место в турнирной таблице.