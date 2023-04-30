Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец

"Заря" не оставляет попыток обойти "Днепр-1" в таблице. Пока команда Патрика ван Леувена отстает от СК на два балла и имеет на одну игру больше. Выйдет ли у луганчан в этом сезоне завоевать дебютную путевку в Лигу чемпионов? Трудно сказать. По крайней мере, сейчас коллектив выглядит как никогда настроенным покорить наивысшее достижение в своей истории.

Наш фотокор Алина Ерофеева посетила стадион имени Лобановского и через объектив просмотрела поединок. Лучшими кадрами она делится с вами.

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