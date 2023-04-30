  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец

Премьер-лига
(1 голосов)

Гонка за "Днепром-1" продолжается

Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

"Заря" не оставляет попыток обойти "Днепр-1" в таблице. Пока команда Патрика ван Леувена отстает от СК на два балла и имеет на одну игру больше. Выйдет ли у луганчан в этом сезоне завоевать дебютную путевку в Лигу чемпионов? Трудно сказать. По крайней мере, сейчас коллектив выглядит как никогда настроенным покорить наивысшее достижение в своей истории.

Наш фотокор Алина Ерофеева посетила стадион имени Лобановского и через объектив просмотрела поединок. Лучшими кадрами она делится с вами.

Фотогалерея

Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 1Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 2Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 3Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 4Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 5Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 6Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 7Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 8Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 9Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 10Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 11Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 12Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 13Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 14Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 15Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 16Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 17Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 18Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 19Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 20Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 21Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 22Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 23Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 24Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 25Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 26Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 27Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 28Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 29Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 30Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 31Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 32Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 33Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 34Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 35Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 36Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 37Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 38Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 39Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 40Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 41Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 42Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 43Небо лише відчиняється. Фоторепортаж с матча Заря - Черноморец - фото 44
По теме
yellow-arrow
Скрипник о матче с Рухом: Сегодня мы потеряли 2 очка
yellow-arrow
Хавбек Днепра-1: Мы выходим с попыткой победить, а уже после смотрим у кого какое место в таблице
yellow-arrow
Ковалец: Мы могли забить мяч, но пропустили с пенальти, и уже было труднее
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Черноморец (Одесса) фото
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде