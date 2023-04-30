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У Ротаня есть доверие от руководства Александрии. В клубе понимают, что проект тренера не на полгода
Президент пытался разобраться с ситуацией
fco.com.ua
Наставник "Александрии" Руслан Ротань имеет кредит доверия от руководства клуба. Как заявил ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, у тренерского штаба еще есть время исправить ситуацию.
“У меня есть информация, что было собрание в клубе. Руководил им президент Сергей Кузьменко. Были представители тренерского штаба и даже лидеры команды, опытные игроки.
По моей информации, президент довольно корректно задал вопрос, а почему, собственно, у нас такая игра, что не хватает: остроты, агрессии?
Но доверие к тренерскому составу есть. В клубе понимают, что это проект не на месяц и не на полгода. Я абсолютно уверен, что у Ротаня и его состава есть, по крайней мере, время до конца календарного года”, - сказал Спиваковский.
Вчера "Александрия" потерпела первое поражение во времена Ротаня во главе команды - от "Кривбасса". До этого "горожане" в восьми матчах набрали 10 очков из 24 возможных: семь раз сыграли вничью, еще раз выиграли.
На данный момент "Александрия" занимает пятое место в турнирной таблице.
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