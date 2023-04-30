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У Ротаня есть доверие от руководства Александрии. В клубе понимают, что проект тренера не на полгода

Премьер-лига
(2 голосов)

Президент пытался разобраться с ситуацией

У Ротаня есть доверие от руководства Александрии. В клубе понимают, что проект тренера не на полгода

fco.com.ua

Новина українською

Наставник "Александрии" Руслан Ротань имеет кредит доверия от руководства клуба. Как заявил ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, у тренерского штаба еще есть время исправить ситуацию.

“У меня есть информация, что было собрание в клубе. Руководил им президент Сергей Кузьменко. Были представители тренерского штаба и даже лидеры команды, опытные игроки.

По моей информации, президент довольно корректно задал вопрос, а почему, собственно, у нас такая игра, что не хватает: остроты, агрессии?

Но доверие к тренерскому составу есть. В клубе понимают, что это проект не на месяц и не на полгода. Я абсолютно уверен, что у Ротаня и его состава есть, по крайней мере, время до конца календарного года”, - сказал Спиваковский.

Вчера "Александрия" потерпела первое поражение во времена Ротаня во главе команды - от "Кривбасса". До этого "горожане" в восьми матчах набрали 10 очков из 24 возможных: семь раз сыграли вничью, еще раз выиграли.

На данный момент "Александрия" занимает пятое место в турнирной таблице.

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В статье: Руслан Ротань ФК Александрия
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
30.04.2023 в 13:28
были ничьи теперь пойдут проигрыши
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