Ингулец - Днепр-1. Пенальти - дискуссионный, но не скандальный. Однако были основания для "11 метров" и в другую сторону

Решение Юрия Иванова назначить пенальти в ворота "Ингульца" на 56-й минуте матча с "Днепром-1" – не скандальное. Оно противоречивое, дискуссионное. Скандальное – это когда есть явная ошибка, характер которой объясняется ангажированностью или какими-то корыстными мотивами. А в этом случае есть довольно сложный игровой эпизод, оценка которого может различаться в зависимости от ракурса, под которым смотреть на ситуацию.

Усложняет процесс анализа и тот факт, что нормального повтора транслятор матча не предоставил. С одной стороны, только одно обстоятельство может оправдывать судью: если с замедленными и увеличенными планами невозможно четко сказать, был ли фол Клименко против Гуцуляка, то как должен был разобраться судья в динамике? С другой стороны, на то он и судья. Он находился в эпицентре событий. Хотя существует неписаное правило: "не уверен – не назначай". Так что Иванов для своего решения должен был иметь железные аргументы.

Эпизод следует разделить на две фазы. Точнее, задать два вопроса: был ли фол Клименко против Гуцуляка? И если он был – то где именно: в пределах ли штрафной площадки?

Контакт между игроками точно произошел. И этот контакт был точно "не в пользу" Клименко. Его попытка сыграть своей левой ногой в мяч завершилась тем, что подвижная нога Клименко "прилетела" в статическую ногу Гуцуляка. На повторах все выглядит так, будто было столкновение колена с коленом. Однако футболист "Днепра-1" после падения держался за голень. Это не столь важно, чтобы зацикливаться на этом нюансе. Важнее то, что Клименко допустил простую ошибку ремесла: не может качественный защитник (даже ситуативный), целясь в мяч, кОпать по ноге соперника. Так играют где-нибудь на школьной площадке или во дворе, но не на профессиональном уровне. Поэтому да – это нарушение правил.

И если бы такое нарушение произошло в центре поля (а там часто бьют по ногам), ни у кого не возникало бы сомнений в целесообразности судейского свистка. Но правила одинаковы на всех клочках газона. Однако наказания за нарушение правил на разных участках поля – разные. Здесь вопросы возникают относительно штрафного или пенальти. Ноги Клименко во время контакта с Гуцуляком находились в штрафной. Там тоже находился и мяч. Одна нога Гуцуляка в момент фола точно находилась вне штрафной площади. А вот другая была либо на линии, либо в штрафной. Надо смотреть проекцию, возможности для чего нет.

Обратите внимание, что судья смотрит на эпизод не с той стороны, чем на него смотрят зрители ТВ-трансляции. Юрий Иванов еще и наклонился, избегая "мертвой зоны", созданной перед ним другим игроком "Ингульца". Нет никаких оснований обвинять судью в бездействии или принятии решения наугад. И нет аргументов, которыми можно было бы справедливо оспорить его решение. А в таких ситуациях судейские эксперты не критикуют судью.

Все вышеизложенное, однако, не означает, что Юрий Иванов провел безупречный матч. Это просто объясняет его мотивы назначить пенальти в конкретном эпизоде на 56-й минуте. Относительно эпизода на 60-й уже будет другой вердикт – судья пропустил сознательную игру Адамюка рукой в мяч. Вряд ли это какой-то умысел со стороны судьи: слишком глупо так откровенно себя подставлять. Здесь проблема выбора позиции. В момент, когда Адамюк сыграл рукой, поле обзора Иванова было перекрыто несколькими футболистами, поэтому он не увидел нарушения. Не увидел – потому и не зафиксировал. Ошибка, которая, однако, не сыграла ключевого значения. Потому что игра рукой была не в штрафной.

По своей сути такая же ошибка, как и у Дердо в предыдущем матче с участием "Днепра-1", когда он при счете 2:2 не назначил пенальти в ворота "Руха" за игру рукой в собственной штрафной в исполнении Ляха.

Также нужно обратить внимание на эпизод на 26-й минуте, когда Клименко выиграл позицию в штрафной и готовился "обработать" верховой мяч. Но не смог этого сделать из-за падения, вызванного контактом с Сарапием. Контакт был точно, но это еще не приговор. Потому что в футболе контакты между игроками разрешены. Следует понимать, насколько контакт вышел за пределы разрешенного уровня применения силы. И вышел ли вообще? Об этом может знать только один Сарапий. Но позицию футболист "Днепра-1" проиграл, поэтому в случае назначения пенальти судью можно было бы оправдать. Классический эпизод 50/50. В принципе, как и тот, во время которого пенальти был назначен.

Смущает не то, как именно были оценены противоречивые эпизоды. А то, что в обоих случаях они были оценены в пользу одной команды.