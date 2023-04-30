Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стецьков: Забитый мяч важен для меня, но победа Кривбасса – важнее
Игрок выложился по полной
Фото: Аліна Єрофеєва
Защитник "Кривбасса" Тимур Стецьков прокомментировал домашнюю победу над "Александрией" (2:1) в 23-м туре УПЛ. В этом матче он забил первый гол.
"Да, это важный мяч для меня. Главное, что "Кривбасс" сегодня победил. А уж кого победили - нет разницы. Нас в каждом матче могут устроить только три очка. Хорошо, что так получается. Дай бог, чтобы это не был не последний важный гол для нашей команды.
Тренерский штаб очень тщательно рассказывает нам все детали по каждому игроку соперника. А наша задача – сделать правильные выводы из информации. На сегодняшний день это у нас получилось, ведь получили три очка. Надо всегда прислушиваться к тренерам – тогда будет результат.
Вы понимаете, какая ситуация сейчас… Понимаем, для кого мы играем. Поэтому каждая минута в память о наших Героях проходит для всех очень тяжело. Мы играем и будем играть для них, наших Героев. Слава Украине!" - сказал Стецьков.
Популярное сейчас
- Шикарный победный гол на 101-й минуте. Оболонь – Карпаты 1:2. Видео голов и обзор матча
- На нефтебазе в Севастополе уничтожено 10 резервуаров, в городе ходят панические слухи - Генштаб
- Победы Зари и Днепра-1, первое поражение Ротаня, рекорд Де Дзерби. Главные новости за 29 апреля
- Setanta Sports объявила, что не будет продлевать контракт с УПЛ
- Еще один сдался. Форвард Шахтера официально оформил отношения со своей прекрасной девушкой. ФОТО
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО