  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Батагов: Заря переигрывает всех соперников за счет выносливости
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Батагов: Заря переигрывает всех соперников за счет выносливости

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Команда делает акцент на физической подготовке

Батагов: Заря переигрывает всех соперников за счет выносливости

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Защитник "Зари" Арсений Батагов прокомментировал победу над "Черноморцем" (3:1) в 23-м туре УПЛ.

"У нас очень тяжелые тренировки. Поэтому мы обыгрываем всех соперников за счет нашей выносливости. Мы стараемся играть в футбол. Сегодня соперник дал нам много зон. У нас скоростные футболисты, и за счет этого мы сделали эту игру.

Мы могли закончить игру еще в первом тайме, но не получилось. Мы потерпели. Соперник взял под контроль игру во втором тайме на какой-то период, но мы смогли забить и вырвать эту игру", – сказал Батагов.

По теме
yellow-arrow
Бадибанга: В прошлом году я почти завершил с футболом, но в Черноморце мне снова дали шанс
yellow-arrow
Путря: У игроков Зари есть класс, они сегодня его продемонстрировали
yellow-arrow
Кабаев не выходил один на один. Так почему же удалили защитника Металлиста?
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Черноморец (Одесса) Арсений Батагов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде