Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Батагов: Заря переигрывает всех соперников за счет выносливости
Команда делает акцент на физической подготовке
Фото: ФК Кривбас
Защитник "Зари" Арсений Батагов прокомментировал победу над "Черноморцем" (3:1) в 23-м туре УПЛ.
"У нас очень тяжелые тренировки. Поэтому мы обыгрываем всех соперников за счет нашей выносливости. Мы стараемся играть в футбол. Сегодня соперник дал нам много зон. У нас скоростные футболисты, и за счет этого мы сделали эту игру.
Мы могли закончить игру еще в первом тайме, но не получилось. Мы потерпели. Соперник взял под контроль игру во втором тайме на какой-то период, но мы смогли забить и вырвать эту игру", – сказал Батагов.
Популярное сейчас
- Арсенал готов продать основного опорного полузащитника
- Силы обороны ликвидировали еще около полутысячи окупантов. Генштаб подытожил потери россиян
- Забивные защитники Динамо и идеальный форвард Зари. Символическая сборная 23-го тура УПЛ
- Эдмар - про Ярославского: Одни говорят одно, другие – другое. Лучше не говорить об этом
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная бывшая лучшего друга Мудрика в Челси поражает фанатов яркими фото. ФОТО