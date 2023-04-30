Батагов: Заря переигрывает всех соперников за счет выносливости

Защитник "Зари" Арсений Батагов прокомментировал победу над "Черноморцем" (3:1) в 23-м туре УПЛ.

"У нас очень тяжелые тренировки. Поэтому мы обыгрываем всех соперников за счет нашей выносливости. Мы стараемся играть в футбол. Сегодня соперник дал нам много зон. У нас скоростные футболисты, и за счет этого мы сделали эту игру.

Мы могли закончить игру еще в первом тайме, но не получилось. Мы потерпели. Соперник взял под контроль игру во втором тайме на какой-то период, но мы смогли забить и вырвать эту игру", – сказал Батагов.