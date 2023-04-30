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Защитник Шахтера: Этот чемпионат Украины самый интересный за последние годы
Каждая команда может дать бой
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Центрбек "Шахтера" Валерий Боднар заявил, что текущий розыгрыш УПЛ – самый интересный за последнее время.
“Этот чемпионат Украины самый интересный за последние годы. Мы играем во время войны, и это накладывает свой отпечаток. Каждая команда дает достойный отпор”, - сказал Боднарь.
В частности, защитник прокомментировал в этом контексте матч против "Колоса", в котором "горняки" одержали волевую победу.
“Только при счете 1:3 нам стало немного полегче. В общем, мы контролировали ход матча и выиграли по делу. Могли забивать и больше.
Мы понимали, что будет тяжелая игра, ведь “Колос” пропустил практически меньше всего в нашем чемпионате. Мы знали, что нам трудно будет раскрыть оборону противника, хотя все знают, как мы играем. Нужно отдать должное игрокам “Колоса”: они использовали свой единственный момент и забили нам гол”, – сказал защитник.
Сейчас "Шахтер" продолжает лидировать в турнирной таблице. "Горняки" опережают второй "Днепр-1" на пять очков, однако у подопечных Кучера есть еще матч в запасе.
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