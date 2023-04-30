  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Шахтера: Этот чемпионат Украины самый интересный за последние годы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Шахтера: Этот чемпионат Украины самый интересный за последние годы

Премьер-лига
(2 голосов)

Каждая команда может дать бой

Защитник Шахтера: Этот чемпионат Украины самый интересный за последние годы

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Центрбек "Шахтера" Валерий Боднар заявил, что текущий розыгрыш УПЛ – самый интересный за последнее время.

“Этот чемпионат Украины самый интересный за последние годы. Мы играем во время войны, и это накладывает свой отпечаток. Каждая команда дает достойный отпор”, - сказал Боднарь.

В частности, защитник прокомментировал в этом контексте матч против "Колоса", в котором "горняки" одержали волевую победу.

“Только при счете 1:3 нам стало немного полегче. В общем, мы контролировали ход матча и выиграли по делу. Могли забивать и больше.

Мы понимали, что будет тяжелая игра, ведь “Колос” пропустил практически меньше всего в нашем чемпионате. Мы знали, что нам трудно будет раскрыть оборону противника, хотя все знают, как мы играем. Нужно отдать должное игрокам “Колоса”: они использовали свой единственный момент и забили нам гол”, – сказал защитник.

Сейчас "Шахтер" продолжает лидировать в турнирной таблице. "Горняки" опережают второй "Днепр-1" на пять очков, однако у подопечных Кучера есть еще матч в запасе.

По теме
yellow-arrow
Бадибанга: В прошлом году я почти завершил с футболом, но в Черноморце мне снова дали шанс
yellow-arrow
Путря: У игроков Зари есть класс, они сегодня его продемонстрировали
yellow-arrow
Кабаев не выходил один на один. Так почему же удалили защитника Металлиста?
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Валерий Бондарь
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SportArena

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде